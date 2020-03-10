Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
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Эрдоган заявил, что предложил Путину разрабатывать нефть на северо-востоке Сирии

Коммерсантъ08:21

Эрдоган заявил о предложении к Путину вместе контролировать нефть в Сирии

РБК08:02

Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

РИА Новости07:32

Эрдоган заявил, что предложил Путину участвовать в разработке месторождений нефти в Сирии

ТАСС07:57

Эрдоган предложил Путину сирийские нефтяные месторождения

Lenta.ru07:43

Эрдоган сообщил о предложении Путину управлять нефтяными месторождениями в Сирии

Известия07:42

Эрдоган предлагал Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

RT на русском07:57
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Политика

Путин: Россия свой план по революциям выполнила

Глава российского государства Владимир Путин, выступая на заседании нижней палаты парламента, заявил, что Россия должна следовать по эволюционному, а не революционному пути развития, поскольку революций стране хватило.
ПолитРоссия 08:51
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Суд отправил в психбольницу захватившего в заложники семью москвича

Суд отправил на принудительное лечение в психбольницу 60-летнего жителя Москвы, захватившего заложников в квартире на востоке города в 2018 году.
Известия 08:14
Общество

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Ведомости 08:23
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru 06:54
Политика

Госдума одобрила поправку о Боге в Конституции

В общем пакете поправок было одобрено и предложение закрепить в тексте Конституции слова о Боге, которое было внесено президентом России Владимиром Путиным.
ПолитРоссия 06:33
Происшествия

Пропавшую в Тверской области девочку нашли мертвой

Спасатели обнаружили в Тверской области тело пропавшей ранее девочки 2013 года рождения.
Газета.Ru вчера в 06:43
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости 08 марта в 12:04
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Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
КМВ Новости вчера в 05:19
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Материалы «сетевиков», которые до «Вестей недели» не публиковал никто

Следователи уже заявили, что будут изучать все версии убийства Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.
Вести.Ru 08 марта в 14:58
Хоккей

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ

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Цены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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Шоу-бизнес

Брэд Питт подтвердил слухи о своем новом романе

Питт появился на публике со своей экстравагантной приятельницей Алией Шокат, чем и подтвердил появившиеся ранее слухи о романе с ней.
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Армия и оружие

США пригрозили России санкциями в случае нового обострения в Идлибе

Ранее Эрдоган пригрозил в одностороннем порядке очистить провинцию Идлиб от сирийской армии, если Дамаск не будет соблюдать соглашение о прекращении огня.
Ruposters.ru 10:25
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
iReactor вчера в 07:37
Энергетика

Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией

По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Народные новости вчера в 09:23
Футбол

Почеттино может возглавить мадридский «Реал»

Экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино претендует на пост главного тренера мадридского "Реала".
Sport.ru 08:29
Здоровье

Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
РИА Новости 09:26
Футбол

«Краснодар» просит пояснить три решения бригады Лапочкина

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина, работавшей на матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1). Виноват не Лапочкин, виноват «Спартак».
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Политика

Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина

Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Телеканал RTVI 09:47
Экономика

На 7% упали основные фондовые индексы США

На торгах в США по состоянию на 16:39 по московскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги приостановили на 15 минут.
Новые Известия вчера в 11:11
Армия и оружие

ВМС США отказались продлить жизнь 27 эсминцев класса «Арли Бёрк»

В соответствии с планами ВМС США по увеличению численности боевых кораблей до 355 единиц, рассматривался вопрос о модернизации эсминцев "Арли Бёрк" первых поколений для продления срока службы еще на 10 лет.
Mil.Press FLOT 07:59
Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada

По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Автоновости дня 07 марта в 17:01
Финансы

Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже

Рубль упал по отношению к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже, сообщает РИА Новости.
Рифей-Пермь 05:24
Политика

Прокурор по делу MH17 назвал сроки окончания расследования

Расследование дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года почти закончено, материалы будут переданы в суд к досудебным слушаниям дела в июне, сообщил голландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания, проходящего во вторник в Нидерландах.
РИА Новости 07:31
Культура

Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Пятый канал 05:22
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Little Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала

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16-летняя дочь футболиста Малафеева попалась на продаже наркотиков

Ксения, 16-летняя дочь футболиста от первого брака с Мариной Малафеевой, погибшей в аварии в 2011 году, не живет с отцом по собственной инициативе — Вячеслав разрешил ей поселиться отдельно, в другой квартире.
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В Италии ввели тотальный карантин из-за коронавируса

Премьер Италии Джузеппе Конте жёстко ограничил передвижение жителей по всей стране.
Клопс 05:25
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Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
РБК вчера в 18:16
Политика

Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
РИА Новости 08:25
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