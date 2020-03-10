Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.

Политика Путин: Россия свой план по революциям выполнила Глава российского государства Владимир Путин, выступая на заседании нижней палаты парламента, заявил, что Россия должна следовать по эволюционному, а не революционному пути развития, поскольку революций стране хватило.

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