Политика
РИА НовостиЭрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Читать в источнике
Оценить268
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Политика
Путин: Россия свой план по революциям выполнила
Глава российского государства Владимир Путин, выступая на заседании нижней палаты парламента, заявил, что Россия должна следовать по эволюционному, а не революционному пути развития, поскольку революций стране хватило.
Происшествия
Суд отправил в психбольницу захватившего в заложники семью москвича
Суд отправил на принудительное лечение в психбольницу 60-летнего жителя Москвы, захватившего заложников в квартире на востоке города в 2018 году.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Политика
Госдума одобрила поправку о Боге в Конституции
В общем пакете поправок было одобрено и предложение закрепить в тексте Конституции слова о Боге, которое было внесено президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия
Пропавшую в Тверской области девочку нашли мертвой
Спасатели обнаружили в Тверской области тело пропавшей ранее девочки 2013 года рождения.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Футбол
Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
Происшествия
Материалы «сетевиков», которые до «Вестей недели» не публиковал никто
Следователи уже заявили, что будут изучать все версии убийства Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Шоу-бизнес
Брэд Питт подтвердил слухи о своем новом романе
Питт появился на публике со своей экстравагантной приятельницей Алией Шокат, чем и подтвердил появившиеся ранее слухи о романе с ней.
Армия и оружие
США пригрозили России санкциями в случае нового обострения в Идлибе
Ранее Эрдоган пригрозил в одностороннем порядке очистить провинцию Идлиб от сирийской армии, если Дамаск не будет соблюдать соглашение о прекращении огня.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Энергетика
Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией
По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Футбол
Почеттино может возглавить мадридский «Реал»
Экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино претендует на пост главного тренера мадридского "Реала".
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Футбол
«Краснодар» просит пояснить три решения бригады Лапочкина
Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина, работавшей на матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1). Виноват не Лапочкин, виноват «Спартак».
Политика
Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина
Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Экономика
На 7% упали основные фондовые индексы США
На торгах в США по состоянию на 16:39 по московскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги приостановили на 15 минут.
Армия и оружие
ВМС США отказались продлить жизнь 27 эсминцев класса «Арли Бёрк»
В соответствии с планами ВМС США по увеличению численности боевых кораблей до 355 единиц, рассматривался вопрос о модернизации эсминцев "Арли Бёрк" первых поколений для продления срока службы еще на 10 лет.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada
По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Финансы
Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже
Рубль упал по отношению к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже, сообщает РИА Новости.
Политика
Прокурор по делу MH17 назвал сроки окончания расследования
Расследование дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года почти закончено, материалы будут переданы в суд к досудебным слушаниям дела в июне, сообщил голландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания, проходящего во вторник в Нидерландах.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Происшествия
16-летняя дочь футболиста Малафеева попалась на продаже наркотиков
Ксения, 16-летняя дочь футболиста от первого брака с Мариной Малафеевой, погибшей в аварии в 2011 году, не живет с отцом по собственной инициативе — Вячеслав разрешил ей поселиться отдельно, в другой квартире.
Общество
В Италии ввели тотальный карантин из-за коронавируса
Премьер Италии Джузеппе Конте жёстко ограничил передвижение жителей по всей стране.
Политика
Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.