Политика
РБКЭрдоган предложил США поставить F-35 Турции или вернуть за них деньги
По словам Эрдогана, если Соединенные Штаты не вернут деньги или не поставят Анкаре самолеты, Турция найдет других поставщиков истребителей или построит их сама. Ранее США исключили Турцию из совместной программы по созданию F-35 и американский сенат одобрил запрет на продажу Турции истребителей.
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Космос
Открыт новый вид полярных сияний
Гаджеты
В MIUI 11 обнаружился флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro
Как заметил пользователь XDA Developers под ником kacskrz, в «ночной» сборке MIUI 11 версии 20.1.6 для смартфона Redmi K30 5G присутствуют кодовые названия двух устройств и соответствующие им маркетинговые названия.
Политика
Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев
"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
Космос
SpaceX вновь отложила запуск группы интернет-спутников Starlink
Напомним, в мае прошлого года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, нацеленной на создание спутниковой сети следующего поколения.
Футбол
«Зенит» прилетел на сбор в Испанию
Петербургский футбольный клуб «Зенит» прилетел на сбор в Испанию.
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Политика
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Энергетика
Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика
Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с Нафтогазом об уменьшении цены на январь 2020 г. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза - Газовый запас, могут платить за газ по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери
Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Энергетика
Бразилия отклонила предложение о вступлении в ОПЕК
В начале января министр энергетики Бразилии Бенту Альбукерке заявил о старте переговоров по вступлению страны в Организацию стран — экспортеров нефти.
Фигурное катание
Зуева рассказала о постановках Тарасовой и Морозова на следующий сезон
Тренер по фигурному катанию Марина Зуева поделилась планами относительно постановок её учеников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на будущий сезон.
Политика
Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Энергетика
Nord Stream в 2019 году сохранил объем поставок по «Северному потоку»
Объем поставок газа европейским потребителям по газопроводу "Северный поток" по итогам 2019 года составил 58,5 млрд куб. м, что почти соответствует уровню 2018 года, когда по нему было поставлено 58,8 млрд куб. м, следует из сообщения компани-оператора.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Транспорт
ТПУ стоимостью $400 млн начали строить к Универсиаде в Екатеринбурге
Ввести ТПУ планируется, за несколько месяцев до Универсиады в 2023 году. ТПУ возводится в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурге.
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов продемонстрировал публике торс
Певец наслаждается отдыхом на Мальдивах. У бассейна Олег Газманов станцевал «Ламбаду», продемонстрировав отличную форму.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Энергетика
На Украине почти закончился собственный газ
На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Общество
Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества с Британией
«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года» на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.