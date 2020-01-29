Политика

РБКРБКЭрдоган предложил США поставить F-35 Турции или вернуть за них деньги

По словам Эрдогана, если Соединенные Штаты не вернут деньги или не поставят Анкаре самолеты, Турция найдет других поставщиков истребителей или построит их сама. Ранее США исключили Турцию из совместной программы по созданию F-35 и американский сенат одобрил запрет на продажу Турции истребителей.
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Эрдоган предложил США поставить F-35 Турции или вернуть за них деньги

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Эрдоган потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги

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Эрдоган выдвинул США условие по поставке F-35

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