Политика
РБКЭрдоган предложил США поставить F-35 Турции или вернуть за них деньги
По словам Эрдогана, если Соединенные Штаты не вернут деньги или не поставят Анкаре самолеты, Турция найдет других поставщиков истребителей или построит их сама. Ранее США исключили Турцию из совместной программы по созданию F-35 и американский сенат одобрил запрет на продажу Турции истребителей.
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Здоровье
В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Недвижимость
Названы города России с самым доходным жильем
Названы города России, где можно выгоднее всего сдавать квартиру.
Политика
Комитет ПАСЕ отклонил ряд поправок к резолюции о полномочиях России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил большую часть поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации.
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей.
Космос
Ракета SpaceX с интернет-спутниками стартовала на орбиту
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX на орбиту прошёл успешно.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
Шоу-бизнес
Появилось первое фото беременной Анны Курниковой
Несколько дней назад испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на инсайдеров подтвердил слухи о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь станут родителями.
Шоу-бизнес
Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк
В интервью изданию «Собеседник» Соседов рассказал, что Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии, но ситуация оценивается, как стабильная.
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Космос
Названы сроки сборки опытного образца космического грузовика «Арго»
Первый (опытный) образец космического грузовика появится в 2023 году.
Политика
Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Футбол
Отступные Холанда в дортмундской «Боруссии» составят € 75 млн
По информации источника, в контракте 19-летнего форварда прописаны отступные в размере € 75 млн.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Политика
СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР
Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Экономика
Boeing отчиталась о первом годовом убытке с 1997 года
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке объектов Saudi Aramco в Джизане
Йеменские хуситы заявили о проведении атаки против объектов Saudi Aramco в Джизане, 29 января сообщает агентство Reuters.