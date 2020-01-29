Политика
ИзвестияЭрдоган потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал американские власти поставить Анкаре истребители F-35 либо вернуть за них деньги. Об этом он сказал журналистам 29 января.
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Политика
Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства
МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.
Футбол
«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп сделает ещё один шаг к чемпионскому титулу
Коэффициенты букмекеров на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль» Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 29 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.58, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.54.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Экономика
В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Политика
Голикова рассказала Путину о риске проникновения коронавируса в РФ
По словам вице-премьера, риск проникновения коронавируса из Китая на территорию РФ есть.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Футбол
Агент: Кокорин отправится на сборы с «Зенитом-2»
Здоровье
Эти продукты защищают головной мозг от возрастной деградации
Употребление каких продуктов снижает риск развития болезней, связанных с деградацией мозга, и ассоциированных – Альцгеймера, Паркинсона и прочих, рассказываем в нашем материале.
Общество
Каждый пятый блогер согласился рекламировать поправки в Конституцию
Блогер Александр Харчевников рассказал, что направил многим популярным медийным персонам предложение о рекламе поправок в Конституцию с перечислением предварительно написанных плюсов.
Армия и оружие
Уничтожение ракетой танка Т-72 попало на видео
В сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент попадания в сирийский танк Т-72 М1 «Adra» противотанковой ракеты.
Экономика
Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%
Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
Происшествия
Житель Астрахани залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку
Житель Астрахани Александр Нешин залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущего пса.
Политика
В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Недвижимость
Ипотека в северных регионах России оказалась самой доступной
Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Политика
Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
Экономика
Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке
Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Политика
Немецкий детектив выступит свидетелем защиты на суде по делу MH17
Частный детектив Йозеф Реш из Германии намерен выступить в суде по делу о крушении рейса MH17 со своими материалами.
Гаджеты
В РФ появится новый бренд бюджетных телевизоров BQ
Компания BQ планирует выпускать их под маркой Blackton. Точная дата запуска бренда недорогих телевизоров пока не называется.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Теннис
Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
Общество
В МВД рассказали о новых электронных паспортах
Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой
Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Кино
В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat
В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.