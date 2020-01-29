Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал американские власти поставить Анкаре истребители F-35 либо вернуть за них деньги. Об этом он сказал журналистам 29 января.

Эрдоган потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги

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