Приобретение Турцией современной российской военной техники, такой как С-400, создает для нас очень серьезные проблемы. И мы говорим об этом постоянно. Мы говорили об этом сегодня. Мы будем говорить об этом в будущем. Надеюсь, мы сможем разрешить эту ситуацию.

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Белом доме достигли прогресса, в том числе по вопросу российских систем С-400, заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.

Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

Шоу-бизнес 45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.

Политика Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллионов долларов Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку, чтобы разрешить ситуацию с санкциями из-за закупки Анкарой российских ЗРК С-400.

Авто АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых автомобилей С ноября 2019 г. АвтоВАЗ изменил подход к финальным тестам новых автомобилей, а также к проверке их качества.

Происшествия Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.

Политика Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.