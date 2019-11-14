Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Белом доме достигли прогресса, в том числе по вопросу российских систем С-400, заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.
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Дональд Трамп
Приобретение Турцией современной российской военной техники, такой как С-400, создает для нас очень серьезные проблемы. И мы говорим об этом постоянно. Мы говорили об этом сегодня. Мы будем говорить об этом в будущем. Надеюсь, мы сможем разрешить эту ситуацию.
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