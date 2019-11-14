Политика
РИА НовостиТрамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Белом доме достигли прогресса, в том числе по вопросу российских систем С-400, заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.
Читать в источнике
Оценить
Приобретение Турцией современной российской военной техники, такой как С-400, создает для нас очень серьезные проблемы. И мы говорим об этом постоянно. Мы говорили об этом сегодня. Мы будем говорить об этом в будущем. Надеюсь, мы сможем разрешить эту ситуацию.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТВ Центр 04:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:24, Вашингтон
Общество
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Армия и оружие
Украинский адмирал заподозрил Россию в отработке ракетного удара по Одессе
Происшествия
В Москве на площади трех вокзалов горит склад с цветами
Склад с цветочной продукцией загорелся в районе трех вокзалов в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Футбол
Украина — Эстония 1:0
Общество
Миллер не согласился с прогнозами синоптиков о «розовой» зиме
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в прогнозах синоптиков, пообещавших россиянам мягкую зиму.
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Рубин»
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Происшествия
В Дагестанской энергосбытовой компании проходит выемка документов
"Сотрудники ФСБ проводят выемку документов в энергосбытовой компании", - сообщил источник.
Общество
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике
БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллионов долларов
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку, чтобы разрешить ситуацию с санкциями из-за закупки Анкарой российских ЗРК С-400.
Авто
АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых автомобилей
С ноября 2019 г. АвтоВАЗ изменил подход к финальным тестам новых автомобилей, а также к проверке их качества.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Происшествия
Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Футбол
Роналду ответил журналистам о своем состоянии
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем состоянии.
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Футбол
Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Политика
Сказки о российской «агрессии» в Крыму — изысканное игнорирование геополитической ситуации
Сегодня, 14 ноября, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН полностью прогулся под интересы Украины, одобрив проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина», где впервые употребляется термин «агрессия» по отношению к присоединению Крыма к России.
Происшествия
Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
Политика
Обман или иллюзия: как Трамп решает проблемы с Турцией и импичментом
Дональд Трамп пытается потушить все пожары, уверяет, что все хорошо, но в отношениях Турции и США сквозит прохладой, а Конгресс приступил к слушаниям по делу об импичменте.
Игры