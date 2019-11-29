Политика
REGNUMЭрдоган предложил проверить мозг Макрону
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает телеканал NTV.
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Спорт
Фалла победила в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Политика
Савченко высмеяли за платье с откровенным разрезом
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Транспорт
Собянин открыл уникальный мост в Мневниковской пойме
Длина конструкции составляет 1,4 км. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мост на Северо-Западной хорде с шестью полосами движения в обоих направлениях заменит старый Карамышевский мост.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple из-за Крыма
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple после того, как компания признала Крым российским.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Хоккей
Вратарь Эмиль Гарипов расторг контракт с «Ак Барсом»
Вратарь Эмиль Гарипов расторг контракт с казанским «Ак Барсом».
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Музыка
The Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Певица и танцовщица Николь Шерзингер опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила о воссоединении американской поп и R&B группы The Pussycat Dolls.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний С-400 против F-16 в Турции
Появилось видео испытаний российских ЗРК С-400 и истребителей США F-16 в Турции. Запись опубликовало агентство Ihlas Haber.
Интернет
App Annie: в «черную пятницу» россияне предпочитают AliExpress
Третьим по популярности приложением, по версии App Annie, стало приложение интернет-магазина Ozon, за которым следуют Joom и Wildberries.
Армия и оружие
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ
В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Происшествия
Обвинение просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья
Прокурор попросила суд приговорить экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
Политика
Власти Украины назвали пять сценариев реинтеграции Донбасса
Алексей Данилов считает это главной целью процесса реинтеграции Донбасса, отметив, что граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения.
Общество
Михалков хочет зарегистрировать бренд с образом Никиты Бесогона
Компания кинорежиссера Никиты Михалкова ООО "Бесогон" требует в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отменить решение Роспатента, который в апреле отказал ей в регистрации товарного знака, содержащего изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").