Политика

РБКРБКЭрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Reuters.
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