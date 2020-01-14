Политика
РБКЭрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Reuters.
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Кино
Стали известны номинанты на «Оскар-2020»
Члены Американской киноакадемии назвали имена номинантов на премию «Оскар», которую вручат в Лос-Анджелесе в начале февраля.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето про ученого-вампира
Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Происшествия
В ФРГ провели спецоперацию против экстремистов — выходцев из РФ
Издание Bild уточняет, что в подготовке теракта подозревают выходцев из Чечни. Арестованы по меньшей мере три человека.
Общество
Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ
Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Происшествия
В Белгородской области мать с ребенком погибли из-за гирлянды
"Возбуждено уголовное по факту возгорания жилого дома в селе Большие Липяги Вейделевского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
Общество
«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда
Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Общество
На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль
Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.
Политика
Володин посоветовал полякам изучить заявление Рузвельта
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии, передает ТАСС.
Путешествия
Предсказано появление очередей при заселении в турецкие отели
В отелях Турции предсказали появление очередей при заселении из-за ужесточения контроля за соблюдением отельерами закона о персональных данных.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Армия и оружие
Боевики обстреляли гуманитарный коридор в Алеппо
Боевики террористических организаций обстреляли снарядами гуманитарный коридор аль-Хадер на юге Алеппо в Сирии, сообщает телеканал Al-Ikhbariya.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Армия и оружие
Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара
Политика
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Кино
Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит оскароносный режиссер Спайк Ли. Событие состоится с 12 по 23 мая.
Политика
NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma
Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»
Гаджеты
Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году
Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Политика
Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»
Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Началось слушание дела об избиении Макарова в ярославской ИК-1
Во вторник, 14 января, началось рассмотрение дела об избиении заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле.