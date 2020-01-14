Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Reuters.

Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы

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