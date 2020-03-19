Коронавирус
РИА НовостиЭрдоган предрек наступление новой эпохи
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.
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с чего всё началось
Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.РИА Новостивчера в 16:43
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Общество
В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек
Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
Технологии
В Санкт-Петербурге начали разрабатывать вакцину от коронавируса
В Санкт-Петербурге компания BIOCAD приступила к разработке вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии
Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
Футбол
Врач «Спартака» рассказал о восстановлении Гулиева и Тиля от травм
Футболист "Спартака" Гус Тиль, пропустивший матч чемпионата России против "Оренбурга" из-за травмы, вернется в строй уже в начале апреля, сообщил руководитель медицинского штаба московского клуба Михаил Бутовский.
Здоровье
В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса
В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Происшествия
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Кино
Премьеру «Черной Вдовы» отменили из-за коронавируса
Энергетика
Ставки фрахта нефтяных танкеров достигли максимума
Ставка фрахта танкеров для перевозки нефти выросла в среднем в семь раз и достигла исторического максимума.
Армия и оружие
Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой
Происшествия
В Новосибирске продлили арест директору Института горного дела СО РАН
Заельцовский районный суд Новосибирска оставил под стражей директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко, который обвиняется в мошенничестве.
Культура
Из-за коронавируса Первый канал остановил съемки шоу «Dance Революция»
Футбол
Сергей Семак обратился к болельщикам «Зенита» с рекомендациями
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщика к официальном твиттере клуба.
Общество
«Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на коронавирус
Принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-Биотех» разработала экспресс-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Хоккей
«Ак Барс» потребовал от КХЛ отменить Кубок Гагарина
"Ак Барс" на своём сайте разместил обращение к КХЛ, в котором потребовал досрочно завершить сезон без определения победителя плей-офф.
Здоровье
Без тренера и спортзала: чемпионка Азии по самбо и известный диетолог — о том, как похудеть к лету
Транспорт
В Лондоне закроют 40 станций метро из-за коронавируса
Десятки станций метро закроют и автобусные маршруты сократят в четверг в столице Великобритании из-за пандемии коронавируса, сообщил поздно вечером в среду оператор лондонского транспорта Transport for London (TfL).
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Общество
В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом
Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
Здоровье
В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса
Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Экономика
Рубль занял второе место по волатильности мировых валют
Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Путешествия
Рейсы из Красноярска во Вьетнам отменены
Пока чартеры из Красноярска во Вьетнам отменены до 20 апреля. Ранее из-за коронавируса был отменен прямой рейс из краевого центра на Гоа.
Кино