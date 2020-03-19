Коронавирус

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.
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с чего всё началось

Эрдоган предрек наступление новой эпохи

Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
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