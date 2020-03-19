Коронавирус
РИА НовостиЭрдоган предрек наступление новой эпохи
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.
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с чего всё началось
Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.РИА Новости16:43
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Футбол
Сергей Семак обратился к болельщикам «Зенита» с рекомендациями
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщика к официальном твиттере клуба.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Кино
Инсайдеры раскрыли первые детали третьего фильма о Человеке-пауке
Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
Экономика
ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд
Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
У спикера сената Бразилии подтвердился коронавирус
Положительный результат на коронавирус показал тест, сданный главой верхней палаты бразильского парламента Дави Алколумбре, передает ТАСС.
Происшествия
В Якутске при пожаре в многоэтажке пострадали три человека
В среду утром в Якутске произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В больницы доставлены трое пострадавших.
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Общество
Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля.
Общество
Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса
Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
Политика
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве.
Политика
Путин в два слова вывел Россию из нищеты
Владимир Владимирович Путин буквально несколькими словами вытащил страну за немытые волосы из нищеты, отряхнул от налипшей соломы и поставил в один сверкающий ряд с зажиточными государствами.
Финансы
Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис
"Дешевые кредиты помогли бы тем компаниям, которые в текущем кризисе оказались в тяжелой ситуации", — говорит Коган.
Общество
В США начались испытания вакцины от коронавируса на людях
О начале клинических испытаний на людях вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) объявил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась до уровня 2003 года
Цена североморской смеси Brent по состоянию на 16:20 падала к уровню предыдущих торгов более чем на 6,5% до 26,9 доллара за баррель, майские фючерсы на нефть WTI торгуются с 10% снижением по сравнением с торгами вторника — по 24,4 доллара за баррель.
Наука
Ученые ответили на вопрос о происхождении нового коронавируса
Авторы новой работы использовали результаты секвенирования, чтобы ответить на вопрос, действительно ли вирус возник естественным путем или его можно было искусственно создать в лаборатории.
Футбол
Чаловым интересуются три клуба АПЛ
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов интересен трем клубам АПЛ.Сообщается, что за российским нападающим следят "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Брайтон".
Здоровье
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Технологии
Сбербанк запустил тестирование технологии приема оплаты смартфоном
Специалисты Сбербанка запустили тестирование новой технологии, которая предусматривает прием оплаты посредством смартфона.
Футбол
Михаил Прокопец: «Федун волнуется — и правильно делает»
Известный спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «СЭ» отметил, что сложившуюся ситуацию в футболе могут признать простоем, что позволит клубам ограничить выплату зарплаты футболистам.
Армия и оружие
Российские военные поставили боевикам в Сирии жесткий ультиматум
Отмечается, что Вооруженные силы России требуют от сирийских боевиков незамедлительно уйти со всех участков трассы M-4.
Происшествия
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.