Nissan и Mitsubishi могут выпустить электрический миникар в 2022 году за 1,353 млн рублей

Ожидается также, что данный электромобиль будет обеспечивать запас хода не более чем на 200 км. Цена автомобиля при этом может значительно упасть до отметки примерно в 1 миллион иен или же в 1 млн 23 тысячи рублей после учета всех местных субсидий помощи.