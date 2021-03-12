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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Эрдоган представил пакет экономических реформ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил новый пакет экономических реформ. По его словам, главная цель руководства страны — включить Турцию в число десяти ведущих экономик мира.В источнике
Вестник Кавказа
ПРАЙМ
Евразия Daily

Подробнее о событии

Турция подготовилась к экономическим реформам

ПРАЙМ08:31

Эрдоган представил новый пакет экономических реформ Турции

Вестник Кавказа06:40

Эрдоган представил пакет экономических реформ

Коммерсантъвчера в 14:41

Эрдоган озвучил новый пакет экономических реформ Турции

Москва-Баку.ruвчера в 12:56

Эрдоган огласил пакет экономических реформ: «Будем работать день и ночь»

Евразия Dailyвчера в 12:54
Интересное

В РПЦ не исключили запрета Библии в Европе из-за гендерной идеологии

Гендерная идеология в Европе может привести к запрету Библии, поскольку там говорится о данности пола Богом, при рождении, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости08:07

Nissan и Mitsubishi могут выпустить электрический миникар в 2022 году за 1,353 млн рублей

Ожидается также, что данный электромобиль будет обеспечивать запас хода не более чем на 200 км. Цена автомобиля при этом может значительно упасть до отметки примерно в 1 миллион иен или же в 1 млн 23 тысячи рублей после учета всех местных субсидий помощи.
SM News05:40

Генпрокурору России рассказали о новых бандах в прославившейся «цапками» Кущевке

Бывший руководитель налоговой инспекции Кущевского района Игорь Гончаров в открытом письме к генпрокурору России Игорю Краснову рассказал о новых бандах в станице Кущевке (Краснодарский край).
Lenta.ruвчера в 08:54

Глава МИД Украины призвал Москву «открыть доступ» в Крым

Российский регион Крым открыт для всех - так заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "предоставить полный доступ" на полуостров.
Газета.Ruвчера в 15:07

Севастополь стал лидером по росту преступности среди российских регионов

Наибольший темп прироста числа выявленных преступлений по итогам 2020 года зафиксировали в Севастополе — там этот показатель вырос на 44 процента, или 6,1 тысячи, а также в Санкт-Петербурге (на 26,1 процента, или 61,3 тысячи) и Ленинградской области (на 12,8 процента, или на 27,4 тысячи), сообщили в Генеральной прокуратуре.
РИА Новости04:13