Гендерная идеология в Европе может привести к запрету Библии, поскольку там говорится о данности пола Богом, при рождении, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Ожидается также, что данный электромобиль будет обеспечивать запас хода не более чем на 200 км. Цена автомобиля при этом может значительно упасть до отметки примерно в 1 миллион иен или же в 1 млн 23 тысячи рублей после учета всех местных субсидий помощи.
Российский регион Крым открыт для всех - так заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "предоставить полный доступ" на полуостров.
Наибольший темп прироста числа выявленных преступлений по итогам 2020 года зафиксировали в Севастополе — там этот показатель вырос на 44 процента, или 6,1 тысячи, а также в Санкт-Петербурге (на 26,1 процента, или 61,3 тысячи) и Ленинградской области (на 12,8 процента, или на 27,4 тысячи), сообщили в Генеральной прокуратуре.