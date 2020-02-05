Армия и оружие

Ruposters.ruRuposters.ruЭрдоган предъявил Сирии ультиматум по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул властям Сирии ультиматум по поводу присутствия турецких войск в провинции Идлиб. Он угрожает вытеснить правительственную армию из региона.
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