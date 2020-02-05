Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул властям Сирии ультиматум по поводу присутствия турецких войск в провинции Идлиб. Он угрожает вытеснить правительственную армию из региона.

Политика Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.

Политика Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает The New York Times.

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Происшествия Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.

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Энергетика Цена нефти Brent выросла на 3,5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5%, до $55,85 за баррель.