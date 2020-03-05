Политика
РИА НовостиЭрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.
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Песков: Эрдоган прибудет в Москву на переговоры с Путиным 5 марта
Комсомольская правда02 марта в 04:54
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