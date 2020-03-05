Президент Турции Реджеп Тайип Эрдган прибыл сегодня, 5 марта, с однодневным рабочим визитом в Россию. Самолёт TC-TUR с главой турецкого государства приземлился в аэропорту «Внуково-2» в Москве в 13.20 по местному времени, передаёт турецкое государственное информагентство Anadolu.

Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным по Сирии

Биатлон Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».

Политика США осудили планы МУС расследовать военные преступления в Афганистане В ноябре 2016 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что, по имеющимся данным, можно предположить, что ЦРУ и военные США в Афганистане совершали пытки и другие военные преступления в ходе допросов.