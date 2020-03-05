Политика
Евразия DailyЭрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдган прибыл сегодня, 5 марта, с однодневным рабочим визитом в Россию. Самолёт TC-TUR с главой турецкого государства приземлился в аэропорту «Внуково-2» в Москве в 13.20 по местному времени, передаёт турецкое государственное информагентство Anadolu.
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Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Журнал Time поместил на свои обложки сто «женщин года»
Американский журнал Time в новой номинации выбрал сто "Женщин года", определивших облик столетия начиная с 1920-х годов, и посвятил каждой новую обложку.
Космос
Представлена визуализация магнитной структуры далекой галактики NGC 1086: это настоящий космический шедевр
Ученые представили впечатляющую визуализацию магнитной структуры спиральной галактики NGC 1086 (M77), расположенной в созвездии Кита в сорока семи миллионах световых лет от Земли.
Общество
Из-за коронавируса питерские студенты попали под карантин
Общежитие университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге, где проживал зараженный коронавирусом итальянец, закрыли на карантин.
Происшествия
Жителя Калуги приговорили к 5 годам за комментарий о взрыве в УФСБ
Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария «ВКонтакте».
Кино
Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Шоу-бизнес
Манукян рассказал о своих тратах на Бузову
Блогер Давид Манукян раскрыл секрет, сколько средств тратит на Ольгу Бузову.
Политика
Рада отправила в отставку Гончарука с должности премьера
По некоторым данным, Гончарук сделал это уже в третий раз. Собственно, его отставка не стала сюрпризом для наблюдателей.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Армия и оружие
Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Общество
Названы главные проблемы при продаже Sukhoi Superjet 100
Политика
США осудили планы МУС расследовать военные преступления в Афганистане
В ноябре 2016 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что, по имеющимся данным, можно предположить, что ЦРУ и военные США в Афганистане совершали пытки и другие военные преступления в ходе допросов.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Общество
В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков
В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
Шоу-бизнес
Шпагат «пластилиновой» Ляйсан Утяшевой привел в восторг ее подписчиков
Видеозапись растяжки, которая привела в восторг поклонников спортсменки, она опубликовала в социальной сети Instagram.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о больших потерях из-за ситуации с коронавирусом
Авиакомпания "Аэрофлот" несет большие потери из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев.
Общество
Из-за теплой зимы смертность от алкоголя снизилась почти на 40%
По мнению экспертов, теплые зимние температуры снизили нагрузку на здоровье население, из-за чего уменьшились негативные последствия потребления алкоголя.
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.