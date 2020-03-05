Политика

Евразия DailyЕвразия DailyЭрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдган прибыл сегодня, 5 марта, с однодневным рабочим визитом в Россию. Самолёт TC-TUR с главой турецкого государства приземлился в аэропорту «Внуково-2» в Москве в 13.20 по местному времени, передаёт турецкое государственное информагентство Anadolu.
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