с чего всё началось

Визит может состояться до конца октября.

Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.

В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию

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