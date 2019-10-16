Политика
ИзвестияВ Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию
Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
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Визит может состояться до конца октября.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 02:05
с чего всё началось
Такое предложение президент Владимир Путин сделал турецкому лидеру в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Анкары, сообщила пресс-служба Кремля.Ведомостивчера в 17:29
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Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
Религия
Патриарх Кирилл объявил либерализм греховной идеей
Патриарх Кирилл заявил, что либерализм с точки зрения религии является греховной идеей, потому что ставит в центр человека, а не Бога.
Здоровье
Скворцова назвала основную причину смертей в России
«Регионы, которые недооценивали сосудистую смертность, кодируя причины смерти как невыясненные или от старости, с одной стороны, все равно не могли исказить показатели, но кроме того, теряли рычаги для управления смертностью в регионе», — подчеркнула Скворцова.
Происшествия
Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском
Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Происшествия
В Соликамской колонии нашли мертвым заключенного
В Соликамской ИК-9 нашли мертвым одного из заключенных. Трагедия произошла в ночь на 16 октября.
Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
Политика
Белый дом отстранил чиновников Госдепа от ведения политики по Украине
Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни в мае назначил ответственными за проведение политики по Украине трех представителей администрации, отстранив от этих дел чиновников Госдепа, курирующих внешнюю политику по этому направлению.
Армия и оружие
Bloomberg назвал Путина хозяином Ближнего Востока
Bloomberg оценил усиление влияния России и Путина на Ближнем Востоке. Издание назвало президента России "хозяином" данного региона.
Происшествия
СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля, обвиняемых в "применении насилия" к сотрудникам Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Происшествия
Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии
В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Хоккей
Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов клуба "Сент-Луис Блюз".
Политика
В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
Политика
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Происшествия
Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой
Экономика
Стало известно, как ФСИН зарабатывает на унитарных предприятиях
По словам центра, унитарные предприятия ФСИН могут поставлять продукцию и оказывать услуги колониям, СИЗО, тюрьмам и другим без открытого конкурса.
Космос
Термоядерный взрыв в центре Галактики снял российский телескоп
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке
Следователи задержали подозреваемую в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были обнаружены 5 апреля 2019 года около одного из домов на Канонерском острове.
Фигурное катание
Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года за допинг
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил на официальном сайте о дисквалификации российской фигуристки Александры Кошевой за нарушение антидопинговых правил.
Гаджеты
Apple выпустила iOS 13.1.3 c исправлением ошибок в iPhone и iPad
В прошлом месяце Apple выпустила iOS 13.1.1 и выпустила iOS 13.1.2 всего через два дня.