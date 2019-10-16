Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию

Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
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Дмитрий Песков
Визит может состояться до конца октября.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 02:05
с чего всё началось
Такое предложение президент Владимир Путин сделал
 турецкому лидеру в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Анкары, сообщила пресс-служба Кремля.
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