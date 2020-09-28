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REGNUM
REGNUM

Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана

Анкара, 28 сентября 2020, 14:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «со всей решимостью» поддержит Азербайджан, если Армения не покинет свои позиции в Нагорном Карабахе, сообщает 28 сентября агентство «Анадолу».В источнике
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ИА Красная Весна

Эрдоган поддержал Азербайджан в военном конфликте с Арменией

ИА Красная Веснавчера в 10:56
Daily Storm

Эрдоган обвинил Минскую группу ОБСЕ в отсутствии стремления решить конфликт в Карабахе

Daily Stormвчера в 08:56
Ведомости

Эрдоган заявил о поддержке Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

Ведомостивчера в 08:32
Евразия Daily

Эрдоган призвал международное сообщество поддержать Азербайджан

Евразия Dailyвчера в 08:33
Газета.Ru

Турция выбрала сторону в конфликте Азербайджана с Арменией

Газета.Ruвчера в 08:08
Реальное время

Турция поддержала Азербайджан и обвинила мировое сообщество в «двойных стандартах»

Реальное времявчера в 08:06
ТАСС

Эрдоган заявил, что Турция поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией

ТАССвчера в 07:32

На «Детском Евровидении» разгорелся скандал из-за ошибок в голосовании

По итогам отборочных выступлений для «Детского Евровидения» победу одержала 11-летняя София Феськова, которая и представит Россию на главном музыкальном соревновании в конце ноября.
Общественная служба новостейвчера в 18:11
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Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
REGNUM12:40
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство ФРГ "сохранить нейтралитет" Киева и, по возможности, высказываться против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, говорится в обращении политиков.
Газета.Ru05:31
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В Москве индекс распространения коронавируса вырос втрое за три недели

Показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза, сообщила журналистам в понедельник руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
ТАСС12:25
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«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

В ночь с субботы на воскресенье состоялся пятый матч финальной серии в рамках Кубка Стэнли по хоккею между "Тампой-Бэй" и "Далласом" Победу в сегодняшнем противостоянии одержали представители "Старз".
Честный рейтинг букмекероввчера в 08:30
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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