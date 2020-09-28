Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана
Анкара, 28 сентября 2020, 14:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «со всей решимостью» поддержит Азербайджан, если Армения не покинет свои позиции в Нагорном Карабахе, сообщает 28 сентября агентство «Анадолу».В источнике
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