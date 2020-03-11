Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе. По итогам переговоров в Москве 5 марта лидеры России и Турции приняли совместный документ, подтверждающий приверженность "астанинскому формату".
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Эрдоган предупредил о «еще более мощном ударе» по Сирии

Lenta.ru04:44

Акшенер раскритиковала Эрдогана из-за результатов переговоров в Москве

Московский Комсомолец Турция07:44

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

РИА Новости05:16

Эрдоган пригрозил Дамаску «мощным ударом» в Идлибе

Царьград04:58

Эрдоган пригрозил новым ударом по Сирии в случае нарушения перемирия

РБК06:52

Эрдоган пригрозил более мощным ударом, если ситуация в Идлибе не изменится

Газета.Ru04:42

Эрдоган заявил об единичных нарушениях режима прекращения огня в Идлибе

ТАСС04:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
РБК 05:03
Здоровье

В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

Газета.Ru 09 марта в 09:37
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Общество

В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
РИА Новости 07:14
Футбол

РФС обратился за дополнительными разъяснениями по указу мэра Москвы

Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями после указа мэра города Сергея Собянина по коронавирусу, заявили в пресс-службе РФС.
РИА Новости 07:16
Политика

ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:18
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье

Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Интерфакс 07:28
Политика

От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
Мой Брянск 01:48
Транспорт

Крым обновит парк поездов и электричек

Крым получит 15 новых локомотивов для поездов дальнего следования, среди которых 7 электровозов и 8 тепловозов.
КИА 07:17
Происшествия

Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу

Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Lenta.ru 06:05
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv вчера в 06:48
Общество

В школах Липецкой области объявили карантин

В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Политика

Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания.
РБК 07:12
Экономика

АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Российская газета 04:32
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Шоу-бизнес

Рита Дакота отпраздновала день рождения с новым парнем и Соколовским

На вечеринке был не только новый парень певицы Федор, но и бывший муж Влад Соколовский.
Uznayvse.ru вчера в 05:03
Политика

Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Известия 05:13
Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
Экономика

Чистая прибыль TCS Group по МСФО в 2019 году выросла на 33%

Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам 2019 года выросла на 33% и составила 36,1 миллиарда рублей по МСФО, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 03:09
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

СК поясняет, что, по предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока.
РИА Новости 06:46
Политика

Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Глава государства отметил, что, несмотря на отсутствие власти у Саакашвили в настоящее время, он «бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский».
Lenta.ru 03:20
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

Польша: Су-57 не относится к пятому поколению

В материале эксперты отметили, что Су-57 является компромиссом между маневренностью и малозаметностью.
ГЛАС.RU 07:56
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце поделилась своими эмоциями после развода

Агата Муцениеце поделилась своими эмоциями после развода Агата Муцениеце рассказала, как решилась на развод.
Экспресс газета 06:35
Кино

Вин Дизель работает над сиквелом «Последнего охотника на ведьм»

Вин Дизель выстроил свою карьеру на участии в разных франшизах, предпочитая то и дело возвращаться к уже знакомым ролям, вместо того чтобы посвящать себя одиночным проектам.
Popcornnews.ru вчера в 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное