Армия и оружие
Газета.RuЭрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявления Евросоюза, осуждающего трансграничную операцию Анкары "Источник мира" в Сирии. Президент Турции пригрозил ЕС, что откроет беженцам путь в Европу, если та назовет эту операцию вторжением и оккупацией.
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Шоу-бизнес
Сергей Жигунов рассказал о выписке Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru 03:23
Футбол
Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме
Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
Вести.Ru 06:08
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным.
РИА Новости 09:15
Политика
Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»
В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.
Вести.Ru вчера в 14:45
Футбол
Роберто Карлос признался, что спал с Роналдо чаще, чем с женой
Карлос признался, что он спал с Роналдо чаще, чем со своей женой.
ProstoProSport 09:52
Происшествия
В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ
Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.
РИА Новости 09:16
Экономика
ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами.
Известия 08 октября в 05:44
Политика
МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 08:43
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Происшествия
Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12
Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.
РИА Новости 08:40
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Транспорт
После подорожания проезда в Воронеже отменят ночной тариф
10 октября руководитель управления по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов дал пресс-конференцию, главной темой которой стало ближайшее подорожание проезда в общественном транспорте Воронежа.
Блокнот Воронеж 07:15
Армия и оружие
Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве
Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Российская газета 05:36
Авто
До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok
Стартовая цена Volkswagen Amarok с мотором 3.0 V6 TDI мощностью 258 л. с. составляет в России 3 474 900 рублей.
Движок 10:04
Армия и оружие
ЛНР обвинила ВСУ в срыве отвода сил в Донбассе
Московский Комсомолец вчера в 06:28
Общество
Обвиненная в цензуре редактор романа Джонатана Литтелла умерла
Филолог-классик, переводчица Мария Томашевская, выступившая редактором русскоязычного издания романа «Благоволительницы» американского писателя Джонатана Литтелла, скончалась.
Lenta.ru 10:05
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии
Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 10:00
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 08 октября в 13:23
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Происшествия
Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области
В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Газета.Ru 08:50
Экономика
Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК вчера в 15:52
Кино
Disney нашел актера на роль краба в «Русалочке»
Газета.Ru вчера в 08:21
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:27
Шоу-бизнес
Журналистам предложили интервью с тяжелобольной Заворотнюк
Сотрудник больницы, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, предложил журналистам интервью из медицинского учреждения.
Lenta.ru 06:50
Происшествия
Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове
Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
Obzor.io 08:35