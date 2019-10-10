В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

Политика Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.

Экономика AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Происшествия Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».

Автоспорт Феттель признал, что был не прав в Сочи Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что был не прав, когда отказывался пропускать Шарля Леклера в первой половине гонки Гран-при России.

Происшествия Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.

Политика Нидерланды расследуют участие Киева в гибели Boeing над Донбассом Накануне депутаты единогласно поддержали идею расследовать роль Украины в крушении Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, напоминает «Национальная служба новостей».

Политика Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки» Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Политика Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.

Происшествия Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Футбол Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.

Происшествия В Лондоне умер беглый российский банкир Точная причина смерти не сообщается. Где пройдут похороны, пока неизвестно. Уралтрансбанк был одним из известных региональных банков.

Происшествия В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.

Кино Вышел трейлер хоррора «Поворот» с Маккензи Дэвис Главные роли в хорроре сыграли Маккензи Дэвис, Финн Вулфард и Бруклин Принс. В основу фильма взята повесть Генри Джеймса «Поворот винта».

Шоу-бизнес Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.

Спорт Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Экономика ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).

Авто Продажи LADA в Германии снизились на 8% Самым востребованным автомобилем российского производства в Германии является LADA 4x4, продажи которой возросли на 6% и составили 1385 автомобилей.

Футбол Малком перенёс операцию и не поможет «Зениту» в этом году Как сообщает пресс-служба "Зенита", Малком будет восстанавливаться по индивидуальной программе и не поможет команде до зимней паузы.

Здоровье Самарские власти объяснили слова замминистра о ненужности преднизолона Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало слова замглавы ведомства Мергена Бадмы-Гаряева о том, что преднизолон "нафиг не нужен", заявив, что фраза была вырвана из контекста.

Шоу-бизнес Сергей Светлаков впервые показал старшего сына Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.

Политика Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».