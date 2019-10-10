Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии. Он также пригрозил открыть границы для беженцев, если западные партнеры будут называть это оккупацией.
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Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

Газета.Ru09:41

Эрдоган после критики ЕС пригрозил открыть границы для беженцев

Известия06:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Европе новой волной сирийских беженцев

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ТАСС07:19

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев из Сирии

РБК08:40

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев

РИА Новости06:30
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 12:02, Вашингтон
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