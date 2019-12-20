Политика
Газета.RuЭрдоган пригрозил США ответом на санкции против «Турецкого потока»
Экспортный газопровод "Турецкий поток" из России через Черное море будет запущен 8 января. Анкара ударит по Вашингтону ответными санкциями, если США введут рестрикции против газопровода "Турецкий поток", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Читать в источнике
Оценить134
с чего всё началось
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными санкциями Соединенным Штатам в случае введения ограничительных мер против проекта "Турецкий поток", сообщает телеканал NTV.Московский Комсомолец07:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Политика
Путин рассказал о бизнесе дочерей
Финансы
Курс евро опустился до 69 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск.
Происшествия
Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей
Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
Армия и оружие
Индийская пресса: Лёгкий истребитель Tejas впечатлил русских
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Здоровье
Путин заявил, что россияне должны получать медпомощь бесплатно
Президент РФ отметил необходимость особого подхода медиков к детской проблеме.
Наука
Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления
Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
Происшествия
В Архангельске две 17-летних девушки хладнокровно убили свою ровесницу
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Наука
Каждый пятый человек заражен паразитическим червем
Оказалось, что каждый пятый человек на Земле может быть заражен или был заражен червем токсокарой (toxocariasis).
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Технологии
В сети выросло число сервисов анонимной верификации
В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Армия и оружие
Россия в два шага разрушила многолетние военные планы США
Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Наука
Ученые выяснили тайну истуканов на острове Пасхи
Жители острова Пасхи создали почти тысячу каменных истуканов из-за веры в то, что они помогут сохранить плодородие почв.
Политика
Помпео и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию с «Северным потоком — 2»
Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время телефонного разговора обсудили ряд вопросов, в том числе противодействие Вашингтона строительству «Северного потока — 2».
Футбол
Уткин прокомментировал награждение Семина призом «Лучший тренер года»
«Локомотив» под руководством Семина в 2019 году завоевал серебро чемпионата России и стал обладателем Кубка страны.
Политика
Украинские правоохранители провели обыски в офисе партии Порошенко
Возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия "Европейская солидарность" (ЕС) сообщила о проведении обысков в офисе партии в Киеве.
Футбол
Персоналу стадиона «Нижний Новгород» могут сократить зарплату
Сотрудники спортивного объекта выражают обеспокоенность, что им планируют сократить зарплату почти в два раза: с 45 тыс рублей до 25-26 тыс рублей.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Происшествия
Массовое ДТП с 11 машинами произошло в Воронежской области
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей в результате ДТП.
Футбол
Зе Луиш попал ногой в голову соперника, того унесли с поля на носилках
Нападающий «Порту» Зе Луиш травмировал защитника «Санта-Клары» Нене в матче Кубка Португалии (1:0). Бывший игрок «Спартака» пытался пробить по мячу ногой в прыжке, но случайно ударил соперника в голову.
Общество
В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля
В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.