Политика

Газета.RuГазета.RuЭрдоган пригрозил США ответом на санкции против «Турецкого потока»

Экспортный газопровод "Турецкий поток" из России через Черное море будет запущен 8 января. Анкара ударит по Вашингтону ответными санкциями, если США введут рестрикции против газопровода "Турецкий поток", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными санкциями Соединенным Штатам в случае введения ограничительных мер против проекта "Турецкий поток", сообщает телеканал NTV
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