Политика

ИзвестияИзвестияЭрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
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Признание геноцида индейцев ударит по целостности России

Взгляд.ру00:28

Эрдоган пригрозил США признанием геноцида индейцев

РБКвчера в 17:37

Эрдоган заявил, что Турция может признать геноцид индейцев в США

ТАССвчера в 15:54

Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США

RT на русскомвчера в 17:20

«Признаем геноцид индейцев»: Эрдоган пригрозил новым ответом США, помимо закрытия военной базы

Царьградвчера в 16:22

«Запад — это история расизма и колониализма» — Эрдоган

REGNUMвчера в 18:20

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Известиявчера в 15:47
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Общество

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Происшествия

На Филиппинах из-за землетрясения погибли три человека

На одном из островов Филиппин из-за землетрясения магнитудой 6,8 погибли три человека, среди них шестилетняя девочка.
РБК вчера в 23:57
Авто

Жители Костромы создали вездеход

В Костроме создали необычный вездеход, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 20:39
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Здоровье

Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
RT на русском вчера в 22:07
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия вчера в 06:43
Общество

В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка

Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Российская газета вчера в 20:42
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Российская газета вчера в 18:36
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Политика

Трутнев представил в Еврейской автономной области нового главу региона

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна органам госвласти и депутатам заксобрания региона.
Парламентская газета 00:40
Политика

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

На Дохийском форуме в Катаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Анкара предложила США продать ей системы ПРОРатrіот.
RuNews24.ru 14 декабря в 13:41
Политика

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

Россиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров в мире

Lenta.ru 00:56
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 14 декабря в 01:12
Общество

У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

РИА Новости вчера в 19:19
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году

Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала чёлку ученику

Учитель русского языка, отрезавшая ученику чёлку, отстранена от работы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора школы Лидию Авдощенко.
Life.ru вчера в 14:27
Общество

Экс-доцент СПбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

РБК вчера в 22:28
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
РИА Новости вчера в 23:21
Футбол

«Сосьедад» ответил на жалобу «Барселоны» по эпизоду с Пике

RT на русском вчера в 13:52
Политика

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru вчера в 22:12
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru 14 декабря в 23:22
Общество

Пожилых японских фермеров оденут в экзоскелеты

Национальное Аграрное Агентство 00:00
Хоккей

Сборная России одолела Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею переиграла команду Финляндии в матче Кубка Первого канала со счетом 2-0.
NewInform вчера в 10:25
Авто

Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7

Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
Автоновости дня вчера в 06:48
Спорт

Россия собралась обжаловать решение WADA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обжалует в Спортивном арбитражном суде запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на выступление российских спортсменов под национальным флагом, сообщает «Коммерсант».
Профиль вчера в 12:36
Политика

Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. На ней прошли первые полноценные двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.
Ведомости вчера в 15:28
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Известия вчера в 18:36
Шоу-бизнес

Бузова выгнала претендентов на своё сердце из проекта «План Б»

SM News вчера в 22:08
Как работают Яндекс.Новости?
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