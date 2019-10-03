Армия и оружие
РЕН ТВВ Пентагоне оценили планы Турции о начале операции в Сирии
Пентагон прокомментировал сообщение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны к военной операции в Сирии. Об этом в субботу, 5 октября, информирует пресс-служба американского оборонного ведомства со ссылкой на министра обороны США Марка Эспера.
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Как планы Анкары начать операцию в Сирии могут сказаться на американо-турецких отношениях
RT на русскомвчера в 18:28
Песков: Россия следит за заявлениями Анкары о возможной операции на севере Сирии
Московский Комсомолец Турция03 октября в 03:08
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Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем
На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.
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Российская газета 01:53
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НХЛ. Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
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Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
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В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
REGNUM вчера в 19:32
Общество
Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии
Несколько тысяч человек в субботу приняли участие в шествии в защиту образования на русском языке в Латвии, сообщает корреспондент РИА Новости.
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REGNUM вчера в 16:09
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Форвард «Хоффенхайма» Адамян забил 2 гола «Баварии» в гостях
Нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян сделал дубль в матче 7-го тура Будеслиги против «Баварии» (3:2). Армянин впервые вышел в стартовом составе команды и забил первые голы в этом сезоне чемпионата Германии.
Sports.ru вчера в 13:00
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При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Волейбол
Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу
Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.
Известия 01:06
Армия и оружие
SDF пригрозили Турции тотальной войной
Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 23:40
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18-летняя дочь Любови Толкалиной готовится к свадьбе
18-летняя Мария Михалкова-Кончаловская объявила о своей помолвке. Теперь единственная дочь Любови Толкалиной вовсю готовится к свадьбе.
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Составлен список безопасных стран в случае глобальной катастрофы
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Певица Sia рассказала о своем неизлечимом заболевании
Австралийская певица Sia рассказала своим фанатам о том, что страдает от неизлечимого неврологического расстройства.
Известия вчера в 17:32
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Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
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Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
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ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793
ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Областная газета 01:16
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Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
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Микроавтобус Toyota опрокинулся, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге «Лена» в Якутии, пострадали шесть человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД.
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Названы популярные автомобили, которые лучше не покупать
Эксперты назвали популярные авто, которые лучше никогда не покупать.
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Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Московский Комсомолец 04 октября в 07:24
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«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»
Sportbox.RU вчера в 01:15
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