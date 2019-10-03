Пентагон прокомментировал сообщение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны к военной операции в Сирии. Об этом в субботу, 5 октября, информирует пресс-служба американского оборонного ведомства со ссылкой на министра обороны США Марка Эспера.

В Пентагоне оценили планы Турции о начале операции в Сирии

Футбол «Спартак» обретет тренера в понедельник Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".

Гаджеты Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.

Политика Сотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Общество Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии Несколько тысяч человек в субботу приняли участие в шествии в защиту образования на русском языке в Латвии, сообщает корреспондент РИА Новости.

Политика В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок «Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.

Футбол Форвард «Хоффенхайма» Адамян забил 2 гола «Баварии» в гостях Нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян сделал дубль в матче 7-го тура Будеслиги против «Баварии» (3:2). Армянин впервые вышел в стартовом составе команды и забил первые голы в этом сезоне чемпионата Германии.

Политика Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера» При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.

Волейбол Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.

Армия и оружие SDF пригрозили Турции тотальной войной Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Любови Толкалиной готовится к свадьбе 18-летняя Мария Михалкова-Кончаловская объявила о своей помолвке. Теперь единственная дочь Любови Толкалиной вовсю готовится к свадьбе.

Шоу-бизнес Певица Sia рассказала о своем неизлечимом заболевании Австралийская певица Sia рассказала своим фанатам о том, что страдает от неизлечимого неврологического расстройства.

Экономика Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2» Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.

Армия и оружие ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793 ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.

Происшествия В ДТП под Асбестом пострадали шесть человек. Среди них трое детей В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.

Энергетика Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.