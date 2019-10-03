Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВВ Пентагоне оценили планы Турции о начале операции в Сирии

Пентагон прокомментировал сообщение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны к военной операции в Сирии. Об этом в субботу, 5 октября, информирует пресс-служба американского оборонного ведомства со ссылкой на министра обороны США Марка Эспера.
Читать в источнике
Комментировать130

Подробнее о событии

Как планы Анкары начать операцию в Сирии могут сказаться на американо-турецких отношениях

RT на русскомвчера в 18:28

Нефтяные вышки в Сирии расставлены невыгодно для Дамаска и Анкары

ВладТаймвчера в 01:25

В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о возможном начале операции Турции в Сирии

ТАССвчера в 14:12

Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время

Страна Советов on-lineвчера в 08:57

Эрдоган анонсировал начало новой военной операции в Сирии

Коммерсантъвчера в 05:15

США предостерегли Турцию от проведения нескоординированной операции в Сирии

РИА Новостивчера в 15:25

Песков: Россия следит за заявлениями Анкары о возможной операции на севере Сирии

Московский Комсомолец Турция03 октября в 03:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Lenta.ru 00:06
Футбол

«Спартак» обретет тренера в понедельник

Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru вчера в 07:28
Гаджеты

Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем

На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.
iXBT.com вчера в 07:39
Единоборства

Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC

Российская газета 01:53
Хоккей

НХЛ. Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»

Спорт БИЗНЕС Online 01:55
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом

Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Политика

Сотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
REGNUM вчера в 19:32
Общество

Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии

Несколько тысяч человек в субботу приняли участие в шествии в защиту образования на русском языке в Латвии, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:03
Политика

В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок

«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.
REGNUM вчера в 16:09
Футбол

Форвард «Хоффенхайма» Адамян забил 2 гола «Баварии» в гостях

Нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян сделал дубль в матче 7-го тура Будеслиги против «Баварии» (3:2). Армянин впервые вышел в стартовом составе команды и забил первые голы в этом сезоне чемпионата Германии.
Sports.ru вчера в 13:00
Политика

Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»

При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Волейбол

Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу

Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.
Известия 01:06
Армия и оружие

SDF пригрозили Турции тотальной войной

Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 23:40
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Любови Толкалиной готовится к свадьбе

18-летняя Мария Михалкова-Кончаловская объявила о своей помолвке. Теперь единственная дочь Любови Толкалиной вовсю готовится к свадьбе.
Woman.ru вчера в 12:25
Наука

Составлен список безопасных стран в случае глобальной катастрофы

Телеканал 360° вчера в 22:39
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге в Москве

ТАСС 01:33
Армия и оружие

В ДНР сообщили о пожаре после обстрела со стороны ВСУ

В селе Коминтерново загорелся дом из-за обстрела со стороны украинских силовиков.
Московский Комсомолец вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Певица Sia рассказала о своем неизлечимом заболевании

Австралийская певица Sia рассказала своим фанатам о том, что страдает от неизлечимого неврологического расстройства.
Известия вчера в 17:32
Экономика

Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском 04 октября в 09:46
Фигурное катание

Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

Народные новости вчера в 03:59
Армия и оружие

ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793

ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 17:48
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Происшествия

В ДТП под Асбестом пострадали шесть человек. Среди них трое детей

В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.
Областная газета 01:16
Футбол

Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру вчера в 14:14
Энергетика

Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ

На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM 04 октября в 06:45
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Микроавтобус Toyota опрокинулся, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге «Лена» в Якутии, пострадали шесть человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД.
РБК вчера в 23:49
Авто

Названы популярные автомобили, которые лучше не покупать

Эксперты назвали популярные авто, которые лучше никогда не покупать.
МедиаПоток вчера в 07:01
Общество

Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»

Московский Комсомолец 04 октября в 07:24
Футбол

«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»

Sportbox.RU вчера в 01:15
Здоровье

Названы способы борьбы с высоким давлением

Известия 04 октября в 23:20
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное