Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе. По итогам переговоров в Москве 5 марта лидеры России и Турции приняли совместный документ, подтверждающий приверженность "астанинскому формату".
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Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

РИА Новости05:16

Эрдоган пригрозил мощным ударом в случае нарушения перемирия в Идлибе

РЕН ТВ04:38

Эрдоган пригрозил более мощными ударами в Идлибе в случае нарушения перемирия

Известия04:48

Эрдоган предупредил о «еще более мощном ударе» по Сирии

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Эрдоган пригрозил более мощным ударом, если ситуация в Идлибе не изменится

Газета.Ru04:42

Эрдоган пригрозил Дамаску «мощным ударом» в Идлибе

Царьград04:58

Эрдоган заявил об единичных нарушениях режима прекращения огня в Идлибе

ТАСС04:26
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Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента.
Ведомости вчера в 08:39
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Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
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Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me ("Италия для меня").
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
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Аршавин: «Хочу, чтобы „Зенит“ и „Спартак“ сыграли на „Газпром Арене“»

Напомним, что вопрос о месте проведения матча полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" является спорным.
Soccer.ru 05:47
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Путин: правительству и ЦБ хватит ресурсов для сохранения стабильности

У правительства и ЦБ достаточно ресурсов для сохранения стабильности в нынешней ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в среду.
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АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Общество

Крупнейшая игровая выставка E3 отменяется из-за коронавируса

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Вести.Ru 04:37
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Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неумении проигрывать

После отказа сборной Норвегии от участия в заключительных этапах соревнования российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК 05:55
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Водителям пока рано менять шины на летние, даже несмотря на временное потепление в европейской части России, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Авто

Новый Toyota Highlander сертифицировали в России

В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
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Армия и оружие

Зеленский пригрозил военным ударом по Донбассу

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Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
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Финансы

Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 83,81 копейки – до 81,0207 рубля, курс доллара – на 54,88 копейки, до 71,472 рубля, следует из данных регулятора.
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Аленичев рассказал о «больших проблемах» «Спартака» в позиционных атаках

В очередном выпуске рубрики «Тренерская кухня», запущенной «МК» совместно с Объединением отечественных тренеров, на трибуну от тренерского цеха выходит самый титулованный футболист в российской истории, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, после завершения игровой карьеры уже успевший поработать с «Арсеналом», «Спартаком» и «Енисеем».
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

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Происшествия

Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу

Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Lenta.ru 06:05
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Российская газета вчера в 03:15
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Путин объяснил санкции США против «Северного потока-2»

Санкции, введенные Соединенными Штатами против отечественного газопровода «Северный поток-2», нацелены на снижение конкурентоспособности европейской экономики.
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В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

ТАСС 03:32
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Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток

Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток.
Lenta.ru вчера в 22:18
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Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер.
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Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

ТАСС 04:56
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«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия вчера в 04:04
Политика

Байден лидирует на праймериз Демократической партии США

В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.
Газета.Ru 03:03
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