Политика
РИА НовостиЭрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе. По итогам переговоров в Москве 5 марта лидеры России и Турции приняли совместный документ, подтверждающий приверженность "астанинскому формату".
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Политика
Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков
Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
Спорт
ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»
Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах»
Во вторник, 10 марта, стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась от съемок в "Сватах". Об этом рассказала Татьяна Кравченко.
Общество
Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане
В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me ("Италия для меня").
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Футбол
Аршавин: «Хочу, чтобы „Зенит“ и „Спартак“ сыграли на „Газпром Арене“»
Напомним, что вопрос о месте проведения матча полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" является спорным.
Политика
Путин: правительству и ЦБ хватит ресурсов для сохранения стабильности
У правительства и ЦБ достаточно ресурсов для сохранения стабильности в нынешней ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в среду.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Крупнейшая игровая выставка E3 отменяется из-за коронавируса
Electronic Entertainment Expo(E3), ежегодная выставка индустрии компьютерных игр, проводимая Entertainment Software Association, отменяется из-за проблем с коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Спорт
Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неумении проигрывать
После отказа сборной Норвегии от участия в заключительных этапах соревнования российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Авто
Автомобилистов в европейской части России призвали не менять зимние шины
Водителям пока рано менять шины на летние, даже несмотря на временное потепление в европейской части России, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Авто
Новый Toyota Highlander сертифицировали в России
В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Финансы
Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 83,81 копейки – до 81,0207 рубля, курс доллара – на 54,88 копейки, до 71,472 рубля, следует из данных регулятора.
Футбол
Аленичев рассказал о «больших проблемах» «Спартака» в позиционных атаках
В очередном выпуске рубрики «Тренерская кухня», запущенной «МК» совместно с Объединением отечественных тренеров, на трибуну от тренерского цеха выходит самый титулованный футболист в российской истории, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, после завершения игровой карьеры уже успевший поработать с «Арсеналом», «Спартаком» и «Енисеем».
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Происшествия
Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу
Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Политика
Путин объяснил санкции США против «Северного потока-2»
Санкции, введенные Соединенными Штатами против отечественного газопровода «Северный поток-2», нацелены на снижение конкурентоспособности европейской экономики.
Происшествия
Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток
Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток.
Политика
Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер.
Экономика
«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Политика
Байден лидирует на праймериз Демократической партии США
В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.