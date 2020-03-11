Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе. По итогам переговоров в Москве 5 марта лидеры России и Турции приняли совместный документ, подтверждающий приверженность "астанинскому формату".

Политика Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».

Экономика АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.

Армия и оружие Турция начала отвод вооружения в Идлибе Армия Турции начала отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе согласно установленному соглашению от 5 марта.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Происшествия В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей Неизвестные, действуя от имени юрлиц группы компаний "Фаэтон", похитили около одного миллиарда рублей заемных средств в петербургском филиале АО "Российский сельскохозяйственный банк", сообщает пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Общество Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Футбол Игрок «Ганновера» заразился коронавирусом «Ганновер» в своем Twitter сообщил, что у защитника команды Тимо Хюберса диагностирован коронавирус.

Происшествия В Магнитогорске школьник умер на уроке В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Политика В Волгоградской области обсуждают возврат к московскому времени Глава региона предложил обсудить возможность возврата к московскому времени с экспертами и общественностью и при необходимости вынести его на голосование 22 апреля.

Футбол В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".