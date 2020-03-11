Политика
РИА НовостиЭрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе. По итогам переговоров в Москве 5 марта лидеры России и Турции приняли совместный документ, подтверждающий приверженность "астанинскому формату".
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Акшенер раскритиковала Эрдогана из-за результатов переговоров в Москве
Московский Комсомолец Турция07:44
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Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Политика
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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
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За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Армия и оружие
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Появилось видео уничтожения российскими Ми-28Н танка в условиях реального боя.
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Неизвестные, действуя от имени юрлиц группы компаний "Фаэтон", похитили около одного миллиарда рублей заемных средств в петербургском филиале АО "Российский сельскохозяйственный банк", сообщает пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин
Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Энергетика
Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии
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Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце поделилась своими эмоциями после развода
Агата Муцениеце поделилась своими эмоциями после развода Агата Муцениеце рассказала, как решилась на развод.
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Фергюсон послал Нурмагомедова и назвал его размякшим
Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова очередным бойцом, которого он победит.
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Мосгорсуд отказался освободить экс-полицейского по делу Голунова
Экономика
Правительство не видит рисков спада экономики России в 2020 году
Российское правительство пока не видит рисков спада экономики страны в текущем году, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit
Соединённые Штаты перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
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Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
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Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
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В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Политика
В Волгоградской области обсуждают возврат к московскому времени
Глава региона предложил обсудить возможность возврата к московскому времени с экспертами и общественностью и при необходимости вынести его на голосование 22 апреля.
Армия и оружие
Зеленский предупредил о «надлежащем ответе» ВСУ на обстрелы в зоне ООС
Футбол
В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча
Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
Финансы
Правительство закроет сделку по покупке Сбербанка в апреле
Правительство планирует завершить сделку по покупке доли в Сбербанке в апреле 2020 года. Как ожидается, ее не будут делить на транши.