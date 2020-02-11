Сирия заплатит "очень высокую цену" за обстрел турецких военных, заявил Тайип Эрдоган. Президент Турции рассказал, что о новых шагах в Сирии после обстрела в Идлибе будет объявлено 12 февраля. В минувший понедельник в результате обстрела турецких войск погибли пятеро военных.

Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на армию Турции

Здоровье В челябинских школах продлили карантин Во вторник, 11 февраля, в Челябинске состоялось заседание штаба по гриппу, на котором приняли решение продлить общегородской карантин.

Здоровье Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».

Экономика Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение бывшего вице-премьера России Ольги Голодец зампредом правления банка, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Политика Президентскую квоту в Совфеде могут увеличить до 30 сенаторов Рабочая группа по подготовке поправок к Основному закону РФ предложит увеличить до 30 число сенаторов по президентской квоте, передает ТАСС.

Политика Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует "Интерфакс".

Экономика Deloitte спрогнозировал до четырех IPO в России в 2020 году Кто может собраться на IPO В ближайшее время IPO планируют провести 17 компаний, ведущих бизнес в России, и при сохранении оптимизма у компаний и инвесторов три-четыре из них осуществят свои планы в 2020 году, говорится в прогнозе Deloitte.

Экономика Директор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Экономика В России собираются резко снизить страховые взносы Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.