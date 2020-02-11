Армия и оружие
Деловое.ТВЭрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на армию Турции
Сирия заплатит "очень высокую цену" за обстрел турецких военных, заявил Тайип Эрдоган. Президент Турции рассказал, что о новых шагах в Сирии после обстрела в Идлибе будет объявлено 12 февраля. В минувший понедельник в результате обстрела турецких войск погибли пятеро военных.
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Марк Руффало, известный по роли Халка в «Мстителях», может сыграть в сериале по фильму «Паразиты» Пон Чжун-хо.
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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Экономика
В России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
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Опубликованы первые «живые» изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» нового поколения, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
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В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.