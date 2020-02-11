Армия и оружие

Мой БрянскМой БрянскЭрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Сирии заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил, сообщает ТАСС. По его словам, 12 февраля будет объявлено о новых шагах по Сирии. Это мера будет принята из-за обстрела турецких военных в Идлибе.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:53, Ашберн
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