Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Сирии заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил, сообщает ТАСС. По его словам, 12 февраля будет объявлено о новых шагах по Сирии. Это мера будет принята из-за обстрела турецких военных в Идлибе.

Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных

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