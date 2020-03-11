Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности нанести мощный ответный удар в случае нарушения Сирией «режима тишины» в Идлибе. Об этом он сообщил во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, как передает NTV.

Эрдоган пригрозил новым ударом по Сирии в случае нарушения перемирия

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