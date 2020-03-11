Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган пригрозил новым ударом по Сирии в случае нарушения перемирия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности нанести мощный ответный удар в случае нарушения Сирией «режима тишины» в Идлибе. Об этом он сообщил во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, как передает NTV.
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Эрдоган пригрозил еще более сильным ударом по Сирии

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Эрдоган публично попросил Путина уговорить сирийцев не стрелять в Идлибе

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Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
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Общество

На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин

Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Газета.Ru 08:28
Космос

Ученые нашли жизнь на Марсе

Инвест-Форсайт 08 марта в 15:24
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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В Госдуме пояснили поправку об обнулении президентских сроков

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Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
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Пирло возглавит молодёжку «Ювентуса»

Известный в прошлом полузащитник Андреа Пирло со следующего сезона станет главным тренером молодёжного состава «Ювентуса» в возрасте до 23 лет, выступающего в Серии С. Об этом сообщает La Stampa.
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В Норвегии прекращены учения НАТО из-за коронавируса

Известия 08:50
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Неизвестные сообщили о минировании вылетевшего из Иркутска самолета

Злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск — Москва.
Известия 10:58
Здоровье

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек

В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
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Общество

Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
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Футбол

«Локомотив» приостановил продажу билетов на матч РПЛ с «Оренбургом»

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РИА Новости 09:20
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
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Хоккей

Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов регулярного сезона-2019/20.
Газета.Ru 09 марта в 23:03
Общество

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Общество

Время ожидания в очереди на границе с Польшей выросло до 7 часов

Новый Калининград.Ru 10:48
Политика

Минобороны объявило об отмене ежегодной конференции по безопасности

В связи с распространением коронавируса в мире IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год.
РБК 10:59
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Тренер сборной России Юрий Бородавко жестко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде, обвинив их в неуважении к другим странам и заявив, что не хотел, чтобы его подопечный Александр Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус таким образом.
Газета.Ru 07:59
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Российский Центробанк (ЦБ) во вторник, 10 марта, начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
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Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

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Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

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Строители музейного комплекса начали забастовку во Владивостоке

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Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
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В материале эксперты отметили, что Су-57 является компромиссом между маневренностью и малозаметностью.
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