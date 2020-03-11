Армия и оружие
РБКЭрдоган пригрозил новым ударом по Сирии в случае нарушения перемирия
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности нанести мощный ответный удар в случае нарушения Сирией «режима тишины» в Идлибе. Об этом он сообщил во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, как передает NTV.
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Акшенер раскритиковала Эрдогана из-за результатов переговоров в Москве
Московский Комсомолец Турция07:44
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Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Общество
На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин
Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Космос
Ученые нашли жизнь на Марсе
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить в час пик на общественном транспорте
Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
Политика
В Госдуме пояснили поправку об обнулении президентских сроков
Читайте такжеГосдума поддержала предложение Терешковой об обнулении президентских сроков По словам собеседника, нынешний президент Владимир Путин сможет снова баллотироваться на этот пост в случае одобрения законопроекта о поправках к Основному закону Конституционным судом и гражданами 22-го апреля.
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Футбол
Пирло возглавит молодёжку «Ювентуса»
Известный в прошлом полузащитник Андреа Пирло со следующего сезона станет главным тренером молодёжного состава «Ювентуса» в возрасте до 23 лет, выступающего в Серии С. Об этом сообщает La Stampa.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании вылетевшего из Иркутска самолета
Злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск — Москва.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек
В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
Футбол
«Локомотив» приостановил продажу билетов на матч РПЛ с «Оренбургом»
Московский "Локомотив" приостановил продажу билетов на домашний матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" во исполнение указа мэра столицы Сергея Собянина по минимизации возможности распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Хоккей
Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов регулярного сезона-2019/20.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Общество
Время ожидания в очереди на границе с Польшей выросло до 7 часов
Политика
Минобороны объявило об отмене ежегодной конференции по безопасности
В связи с распространением коронавируса в мире IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Тренер сборной России Юрий Бородавко жестко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде, обвинив их в неуважении к другим странам и заявив, что не хотел, чтобы его подопечный Александр Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус таким образом.
Финансы
ЦБ начал продавать валюту после обвала нефти
Российский Центробанк (ЦБ) во вторник, 10 марта, начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Здоровье
Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии
Доктор говорит, что это не совсем так – от депрессии и депрессивных состояний, как правило, больше страдают люди с низким социально-экономическим статусом.
Общество
Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
Общество
Строители музейного комплекса начали забастовку во Владивостоке
Ранее один из строителей комплекса на острове Русский рассказал РИА Новости, что сотрудники компании «Стройтрансгаз-Восток» собрались у отдела кадров и отказались работать до погашения долга по зарплате за февраль.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
Армия и оружие
Польша: Су-57 не относится к пятому поколению
В материале эксперты отметили, что Су-57 является компромиссом между маневренностью и малозаметностью.