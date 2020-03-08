Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства. Турецкого президента цитирует агентство Anadolu.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Общество Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.

Политика Трамп назвал The New York Times позором журналистики Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times позором журналистики из-за распространения ложной информации о нем.

Общество Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.

Политика Помпео уверен, что Нидерланды добьются справедливости по делу MH17 Соединенные Штаты уверены, что Нидерланды установят истину и добьются справедливости в рамках начинающегося 9 марта судебного процесса по делу о крушении Boeing на Украине.

Общество В России начали применять новый формат полиса ОСАГО Электронные полисы и новые бланки ОСАГО С 1 января российские водители получили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД полис обязательного страхования как в бумажном виде, так и в формате электронного документа.

Общество Северная Корея запустила неопознанный снаряд Nation News сообщает также, что военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.

Авто Российский авторынок продолжил падение Удивив всех в январе ростом продаж, российский автомобильный рынок в феврале вернулся к прогнозируемому состоянию, а точнее говоря — к падению.

Общество В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.

Происшествия У жительницы Подмосковья выявили коронавирус По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Здоровье Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.

Общество Во Франции запретили массовые мероприятия Все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек, запрещены во Франции из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.