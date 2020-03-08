Политика
РБКЭрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства. Турецкого президента цитирует агентство Anadolu.
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Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах
Энергетика
Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%
Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Общество
Со скамейки дополнительных: каждый пятый школьник не усваивает программу
С освоением программы не справляются 15–20% учеников. Рынок дополнительного образования вырастет к 2021 году до 175 млрд рублей.
Политика
Трамп назвал The New York Times позором журналистики
Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times позором журналистики из-за распространения ложной информации о нем.
Общество
Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
Наука
Впервые изучена структура молекулы в 126 измерениях
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
Политика
Помпео уверен, что Нидерланды добьются справедливости по делу MH17
Соединенные Штаты уверены, что Нидерланды установят истину и добьются справедливости в рамках начинающегося 9 марта судебного процесса по делу о крушении Boeing на Украине.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Кино
Тайка Вайтити снимет мультсериал по книге «Чарли и шоколадная фабрика»
Актер и режиссер из Новой Зеландии Тайка Вайтити собирается представить свой мультсериал по книге «Чарли и шоколадная фабрика».
Культура
Объявлен рейтинг третьего сезона сериала «Мир дикого запада»
Третий сезон научно-фантастического сериала, известного в России под названием "Мир дикого запада", получил в целом положительные оценки западных кинокитиков.
Общество
В России начали применять новый формат полиса ОСАГО
Электронные полисы и новые бланки ОСАГО С 1 января российские водители получили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД полис обязательного страхования как в бумажном виде, так и в формате электронного документа.
Происшествия
Массовая перестрелка байкеров произошла в США
Общество
Северная Корея запустила неопознанный снаряд
Nation News сообщает также, что военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Происшествия
В Китае десятки людей оказались под завалами обрушившегося отеля
People’s Daily сообщает, что под завалами отеля в Цюаньчжоу могут находиться 70 человек.
Авто
Российский авторынок продолжил падение
Удивив всех в январе ростом продаж, российский автомобильный рынок в феврале вернулся к прогнозируемому состоянию, а точнее говоря — к падению.
Происшествия
В Тверской области пропала 6-летняя девочка
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Происшествия
У жительницы Подмосковья выявили коронавирус
По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Здоровье
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.
Общество
Во Франции запретили массовые мероприятия
Все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек, запрещены во Франции из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Технологии
В чипах Intel обнаружили неустранимую уязвимость
Речь идет о возможности злоумышленниками скомпрометировать ключи шифрования компьютера, воспользовавшись уязвимостью CVE-2019-0090.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети
Неизвестный открыл стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье, один человек получил ранения, сообщает телеканал BFMTV.
Общество
ПФР рассказал о 70-летней россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Семидесятилетняя омичка получает страховую пенсию, размер которой составляет 52 533 рубля.