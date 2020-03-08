Политика

РБКРБКЭрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства. Турецкого президента цитирует агентство Anadolu.
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Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии

РИА Новостивчера в 12:03

Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Идлибе

Известиявчера в 17:05

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

РБКвчера в 12:12

Шаг к миру: к чему приведут договоренности Путина и Эрдогана по Сирии

РЕН ТВвчера в 18:38

Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе

Lenta.ruвчера в 10:30

Эрдоган может возобновить операцию в Сирии

Газета.Ruвчера в 12:17

В Турции заявили, что перейдут к действиям в Идлибе при невыполнении соглашения с Россией

ТАССвчера в 09:53
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
ТАСС 00:53
Происшествия

У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9

РИА Новости вчера в 23:32
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 07 марта в 01:07
Армия и оружие

Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»

«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
RT на русском вчера в 06:15
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Общество

В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Комсомольская правда вчера в 01:55
Игры

Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5

Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
News.ru вчера в 10:26
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в матче АПЛ

RT на русском вчера в 14:27
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика

Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ведомости вчера в 10:56
Армия и оружие

Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

Северная Корея запустила три неопознанных снаряда в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
РБК вчера в 19:27
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Общество

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
RT на русском 07 марта в 05:02
Здоровье

Влияние коронавируса сравнили с комбинацией СПИДа и ОРВИ

Специалисты больницы Чжуннань в китайском Ухане заявили в интервью Global Times, что заболевание, вызываемое новым коронавирусом, оставляет в организме человека след на всю жизнь.
Московский Комсомолец вчера в 07:31
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru вчера в 05:25
Авто

Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для российского рынка

Компания Hyundai анонсировала скорый выход на российский рынок модернизированного паркетника Hyundai Creta.
Новые автомобили 06 марта в 10:50
Общество

Италия стала лидером по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru 07 марта в 12:36
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru вчера в 12:43
Наука

Физиками была создана локальная сеть для квантового компьютера

Anonsens вчера в 16:27
Энергетика

Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Газета.Ru 06 марта в 12:48
Общество

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
РИА Новости 07 марта в 11:55
Общество

В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях.
ТАСС вчера в 08:45
Кино

Появились первые кадры со съемок сериала «Локи»

Газета.Ru 06 марта в 09:46
Экономика

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 07 марта в 06:10
Общество

В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Рифей-Пермь 07 марта в 07:14
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Гаджеты

Пользователи жалуются на сбои после установки обновления Windows 10

Часть пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 столкнулась с рядом проблем после установки последнего обновления системы.
REGNUM вчера в 05:47
Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera 06 марта в 15:39
Как работают Яндекс.Новости?
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