Политика

РБКРБКЭрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства. Турецкого президента цитирует агентство Anadolu.
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