Политика
РБКЭрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства. Турецкого президента цитирует агентство Anadolu.
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Армия и оружие
Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире
Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.
Гаджеты
Пользователи жалуются на сбои после установки обновления Windows 10
Часть пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 столкнулась с рядом проблем после установки последнего обновления системы.
Экономика
Курс рубля обвалился вслед за нефтью
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Происшествия
В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Общество
Моряков с судна «Нептун» репатриировали из Китая в Россию
Генконсульство РФ в Шанхае репатриировало на родину восемь членов экипажа судна «Нептун», находящегося в порту китайского города Наньтун.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела сразу на треть
Нефть марки Brent подешевела до рекордных цифр. На торгах в Лондоне стоимость барреля снизилась до 31,43 доллара.
Происшествия
Дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, Ксению, подозревают в распространении запрещённых веществ, сообщают СМИ.
Политика
Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционной политики
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы, доклад поручено предоставить до 1 марта 2021 года, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Футбол
Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
Шоу-бизнес
70-летняя Пугачева проигнорировала праздничное шоу Юдашкина в Кремле
70-летняя Алла Пугачева проигнорировала традиционное праздничное шоу модельера Валентина Юдашкина.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Футбол
Суд оставил Роналдиньо под стражей
Общество
В Алтайском крае перекрыли трассы из-за метели
В Алтайском крае поднялась буря, ветер местами достигает 27 м / с. На дорогах местами гололед и нулевая видимость.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Происшествия
В Колумбии два человека погибли при крушении самолета
По меньшей мере два человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в центральной части Колумбии.
Футбол
Заболотный обратился к пустой микст-зоне
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Авто
General Motors намерена обойти Tesla на рынке электромобилей
В последнее время всё больше инвесторов высказывают опасения касательно неспособности General Motors (GM) конкурировать с Tesla.
Общество
Названы самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
Армия и оружие
США хотят поставить Киеву РЛС и патрульные катера на 125 млн долларов
Пентагон намерен поставить Украине радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику на 125 миллионов долларов.
Энергетика
Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти
По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Биатлон
Мартен Фуркад: «Это был кошмар»
Французский биатлонист Мартен Фуркад остался разочарован результатом масс-старта в Нове-Место, где он занял 14-е место с тремя промахами.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах
Армия и оружие