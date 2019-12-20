Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineЭрдоган пригрозил наемникам «ЧВК Вагнера» в Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии «наемники» «ЧВК Вагнера» из России оказывают военную поддержку командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтару — оппозиционному политическому лидеру, главе так называемого восточного правительства.
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Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

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