Политика
БИЗНЕС OnlineЭрдоган пригрозил наемникам «ЧВК Вагнера» в Ливии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии «наемники» «ЧВК Вагнера» из России оказывают военную поддержку командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтару — оппозиционному политическому лидеру, главе так называемого восточного правительства.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Происшествия
Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке
Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Футбол
Футболист сборной Украины провалил допинг-тест
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Политика
Британский парламент поддержал соглашение по Brexit
Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Экономика
В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Политика
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны
Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Политика
В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией
В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Армия и оружие
Военные Сирии остановили бронеавтомобиль США в районе города Камышлы
Военнослужащие Сирийской арабской армии остановили бронеавтомобиль военных США на автодороге между городами Хасака и Камышлы, где располагается комендатура ВКС РФ.
Происшествия
Французского хирурга подозревают в изнасиловании сотен детей
Прокуратура Франции обвинила хирурга Ле Скуарнека в многолетних домогательствах и изнасилованиях детей.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Происшествия
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Армия и оружие
США посоветовали сирийским властям отказаться от «рождественского наступления» в Идлибе
Как сообщает «Интерфакс», во время заседания Совбеза ООН она подчеркнула, что в Идлибе «не должно быть „рождественского“ наступления».
Происшествия
В Мексике два круизных корабля столкнулись при подходе к пристани
В Мексике два круизных корабля столкнулись при подходе к пристани. Видеозапись была опубликована в Twitter.
Происшествия
Экс-директора по инвестициям «Восточного» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Украинские правоохранители провели обыски в офисе партии Порошенко
Возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия "Европейская солидарность" (ЕС) сообщила о проведении обысков в офисе партии в Киеве.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Общество
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.