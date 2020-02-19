Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV. По его словам, сейчас Анкара делает последние предупреждения Дамаску, а подготовка к реализации плана по Идлибу завершена.
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