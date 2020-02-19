Армия и оружие
РБКЭрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV. По его словам, сейчас Анкара делает последние предупреждения Дамаску, а подготовка к реализации плана по Идлибу завершена.
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Гаджеты
IOS критикуют за обилие рекламы
Как рассказал Стив Стреза (Steve Streza), разработчик iOS-приложения Tumblr, объявления нельзя отключить, они будут выводиться на экран пока владелец iPhone или iPad не зарегистрируется в соответствующем сервисе.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Происшествия
Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина
На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
Шоу-бизнес
Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров
Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
Общество
Правительство запретило гражданам Китая въезд в Россию
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда на территорию России для граждан Китая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.
Здоровье
Минздрав анонсировал поставки лекарств для пациентов с муковисцидозом
Поставки лекарственных препаратов для пациентов с муковисцидозом начнутся в ближайшее время.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота
Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
Политика
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
Общество
Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку в Грозном
К Милашиной и адвокату Марине Дубровиной подошли несколько мужчин и женщин и начали их избивать, снимая происходящее на камеру.
Политика
Власти Китая выдворят из страны трех журналистов WSJ из-за заголовка
Министерство иностранных дел Китая лишило аккредитации троих корреспондентов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за заголовка одной из статей издания, сообщает WSJ.
Происшествия
В Кисловодске внучка убила бабушку за замечание об уборке
Бабушка сделала 14-летней внучке замечание по поводу плохой уборки. В ходе ссоры девочка-подросток несколько раз ударила бабушку ножом.
Футбол
Соболев и Дьяков вошли в заявку «Спартака-2»
Происшествия
Под Воронежем сняли бегущего по дороге страуса
На видео видно, как по обочине дороги на высокой скорости бежит страус, в какой-то момент он перебегает дорогу перед движущимся автомобилем и спускается в сторону лесопосадок.
Общество
Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess «ужасающей»
Японский врач-эпидемиолог Кобе Ивата Кэнтаро считает ужасной ситуацию, сложившуюся на круизном судне Diamond Princess.
Футбол
Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество
Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.
Общество
Бывшие акционеры ЮКОСа решили добиться выплат от России
Ранее во вторник, 18 февраля, стало известно, что апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации.
Общество
Путин почтит память Собчака в Петербурге
Музыка
Мишустин поздравил Юрия Антонова с 75-летием
Экономика
В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Происшествия
Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных
Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.
Шоу-бизнес
40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Гаджеты
Планы по производству iPhone 9 сорваны
Согласно последним сообщениям зарубежных СМИ, производственные партнеры компании Apple в Китае не успевают начать массовую сборку смартфонов iPhone 9 в феврале этого года, как планировалось в течение последних нескольких месяцев.
Футбол
Холанд в матче с «ПСЖ» чуть не побил мировой рекорд в беге
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд едва не побил мировой рекорд в беге в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Культура
На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»
Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.