Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV. По его словам, сейчас Анкара делает последние предупреждения Дамаску, а подготовка к реализации плана по Идлибу завершена.
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Эрдоган загнал себя в сирийскую ловушку

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Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
РИА Новости вчера в 07:28
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия 17 февраля в 05:24
Общество

Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий

Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
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Российские мужчины заняли 3-е место среди самых некрасивых в мире

РЕН ТВ вчера в 20:33
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«Динамо» подтвердило переход Кардозу в «Тамбов» на правах аренды

Московский клуб подтвердил переход 25-летнего хавбека в «Тамбов» на правах аренды до конца сезона.
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Футбол

Брат Кимпембе оскорбил Тухеля после поражения «ПСЖ» от «Боруссии»

Брат защитника "ПСЖ" Преснеля Кимпембе Блако нецензурно оскорбил главного тренера парижского клуба Томаса Тухеля после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", в котором французский клуб уступил со счётом 1:2.
Чемпионат 02:16
Армия и оружие

Атомные подлодки США вооружат гиперзвуковыми ракетами

Первоначально планировалось вооружить этими ракетами стратегические ракетоносцы класса Ohio, но от этой идеи отказались, поскольку четыре субмарины этого типа, переоборудованные под носители 154 крылатых ракет Tomahawk, вскоре будут выведены из эксплуатации.
Российская газета 03:32
Шоу-бизнес

Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»

Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
StarHit.ru 06:30
Авто

Энди Грин: Мы всегда мечтали построить такую машину, как RP20

Руководитель Racing Point Энди Грин не стал скрывать, что новый автомобиль RP20 построен по лекалам команды Mercedes – ведь этот подход, судя по всему, даёт результат.
Autosport.com.ru 08:07
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия 15:19
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Общество

В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса

Мосгортранс в связи с ситуацией с коронавирусом ведет мониторинг в транспорте, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
РИА Новости 11:17
Футбол

ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче

RT на русском 16:10
Авто

КамАЗ показал беспилотный грузовик без кабины

«КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:29
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
Футбол

Аленичев высказался о главном тренере «Спартака» Тедеско

Экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о нынешнем тренере красно-белых Доменико Тедеско, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:12
Шоу-бизнес

Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет

Kleo.ru вчера в 03:53
Экономика

Названа средняя зарплата жителя Пензенской области в 2019 году

В ходе сегодняшней пресс-конференции руководитель Пензастата Максим Уханов рассказал о том, что средняя зарплата в Пензенской области по итогам прошлого года составила 30760 рублей.
1pnz.ru вчера в 03:11
Культура

Первый канал покажет фильм «Дело Собчака» в федеральном телеэфире

Фильм «Дело Собчака» будет показан в федеральном телеэфире Первым каналом 19 февраля, 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Красная весна 17 февраля в 15:15
Интернет

«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

ТАСС 07:50
Общество

Самолет с эвакуируемыми украинцами вылетел из Уханя

В ночь на 20 февраля из китайского города Ухань вылетел самолет авиакомпании SkyUp, эвакуирующий украинцев.
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Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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Кино

«Тормунд» из «Игры престолов» сыграет чудовище в новом «Ведьмаке»

Сыгравший лидера вольного народа Тормунда в сериале "Игра престолов" актер Кристофер Хивью исполнит одну из ролей во втором сезоне сериала "Ведьмак", передает издание Redanian Intelligence.
Газета.Ru вчера в 04:50
Футбол

Нагельсманн стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ. Тедеско – 2-й

В возрасте 32 лет и 211 дней немецкий специалист стал самым молодым тренером в истории плей-офф турнира.
Sports.ru 15:00
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»

LiveSport.ru 16:22
Общество

В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
RT на русском 14:05
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Здоровье

Перечислены новые полезные свойства картофеля

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Профиль 04:56
Шоу-бизнес

40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино

Израильская артистка Мейталь Дохан, встречавшаяся с американским актером Аль Пачино последние два года, приняла решение с ним расстаться.
Российская газета 02:58
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