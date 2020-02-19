Армия и оружие
РБКЭрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV. По его словам, сейчас Анкара делает последние предупреждения Дамаску, а подготовка к реализации плана по Идлибу завершена.
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Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Поршнев — 11-й
Общество
Путин оценил траты на строительство арт-парка в Петербурге
Президент России Владимир Путин одобрил расходы на строительство арт-парка в Санкт-Петербурге, заявив, что «для Питера не жалко».
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Футбол
ЦСКА объявил состав на матч с «Картахеной»
ЦСКА представил стартовый состав на товарищеский матч с испанским клубом «Картахена», который пройдёт сегодня, 19 февраля.
Авто
Lada Granta получила более мощный двигатель
Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
Общество
В офисах «Ростелекома» проходят обыски
В офисах "Ростелекома" проходят обыски. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь компании Андрей Поляков.
Футбол
Смородская лишила Фернандеша призовых за победу в Кубке России
Клуб не согласился с этим и стал оказывать давление на футболиста, а также лишил его призовых за победу в Кубке России сезона-2014/15.Все игроки команды получили по 4,35 миллиона рублей (до вычета налогов), а Фернандешу не досталось ничего.
Здоровье
В Иране от коронавируса умерли два человека
Два человека, зараженных коронавирусом, скончались в Иране.
Политика
В США прокомментировали обращение Венесуэлы в Гаагский суд
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение властей Венесуэлы в Гаагский суд.
Общество
Самолет для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева
Самолет авиакомпании SkyUp в ночь на 19 февраля вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса, пишет RT.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Единоборства
Тактаров дал прогноз на реванш Уайлдера и Фьюри
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Кино
Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»
Происшествия
Суд объявил экс-директора «Адамаса» в международный розыск
Представитель суда уточнила, что в связи с объявлением Вайнберга в международный розыск вышеуказанная мера пресечения избрана заочно, поскольку он будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции в страну.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Кадыровым
В своем Instagram спортсмен опубликовал видео, сказав, что идет на спарринг с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Кино
Кирилл Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Общество
Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели
Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Авто
Экспортная Lada Riva стала такой же редкой, как Pagani Zonda
По итогу составлен рейтинг, в котором Lada Riva заняла первое место, как самое редкое транспортное средство.
Экономика
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России
Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
Общество
Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию
"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.