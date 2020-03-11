Армия и оружие
РБКЭрдоган пригрозил новым ударом по Сирии в случае нарушения перемирия
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности нанести мощный ответный удар в случае нарушения Сирией «режима тишины» в Идлибе. Об этом он сообщил во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, как передает NTV.
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Акшенер раскритиковала Эрдогана из-за результатов переговоров в Москве
Московский Комсомолец Турция07:44
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Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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В Магнитогорске школьник умер на уроке
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