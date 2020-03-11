Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган пригрозил новым ударом по Сирии в случае нарушения перемирия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности нанести мощный ответный удар в случае нарушения Сирией «режима тишины» в Идлибе. Об этом он сообщил во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, как передает NTV.
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

Эрдоган пригрозил еще более сильным ударом по Сирии

Газета.Ru10:46

Акшенер раскритиковала Эрдогана из-за результатов переговоров в Москве

Московский Комсомолец Турция07:44

Эрдоган публично попросил Путина уговорить сирийцев не стрелять в Идлибе

News.ru04:47

Эрдоган пригрозил Дамаску «мощным ударом» в Идлибе

Царьград04:58

Эрдоган предупредил о «еще более мощном ударе» по Сирии

Lenta.ru04:44

Эрдоган заявил об единичных нарушениях режима прекращения огня в Идлибе

ТАСС04:26

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

РИА Новости05:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Политика

Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право идти на выборы

Московский Комсомолец 10:27
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 09 марта в 04:26
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Спорт

Кубок мира впервые выиграл российский лыжник

Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Коммерсантъ 03:11
Общество

Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы

Российская газета 11:22
Экономика

Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.
Вести.Ru 08:44
Футбол

Погба передумал уходить из «МЮ» и готов продлить контракт

Евро-футбол.ру 04:57
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия 08:17
Общество

Из-за коронавируса отменили игровую выставку E3

Главная выставка в игровой индустрии Electronic Entertainment Expo (E3) отменена из-за коронавируса.
Российская газета 08:18
Здоровье

В Свердловской области из-за коронавируса ограничили массовые мероприятия

Екатеринбург, 11 марта 2020, 17:47 — REGNUM В Свердловской области из-за ситуации с коронавирусом ограничены массовые мероприятия.
REGNUM 10:47
Общество

Россия ограничит перелеты в Германию, Францию и Испанию

С 13 марта авиасообщение России с Германией, Францией и Испанией будет приостановлено из-за коронавируса.
НГС.Кемерово 11:42
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия

Автомобиль с российскими военными попал в ДТП в Сирии

REGNUM 11:56
Общество

Туристки с Украины испортили фреску Рафаэля в Ватикане

Художник расписал стены Папского дворца Ватикана в период с 1508 по 1517 годы.
Культуромания 09:22
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 12:21
Политика

Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий

Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
Piter.tv вчера в 07:23
Общество

Белоруссия выдвинула новые предложения по поставкам нефти из России

9 марта пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что пять российских нефтяных компаний приступили к поставкам нефти в Белоруссию.
Газета.Ru 12:01
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Политика

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Происшествия

Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы

Тело 13-летней школьницы из села Бокино под Тамбовом найдено водолазами в реке Цна.
Российская газета 12:15
Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно (с субботы до понедельника), – рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.
Союзное Вече 06:47
Политика

Путин пообещал повторить ВОВ в случае нападения на РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что готов повторить Великую Отечественную войну, если на Российскую Федерацию кто-нибудь посмеет напасть.
7 новостей вчера в 01:08
Общество

Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса

Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Газета.Ru 11:04
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
РБК вчера в 17:10
Общество

В Крыму задержали четырех террористов

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
РИА Новости 08:52
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Экономика

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия вчера в 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное