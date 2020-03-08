Политика
РИА НовостиЭрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
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с чего всё началось
«Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции «Весенний щит» в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии», — цитирует его «Анадолу».Известия10:06
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Энергетика
Без паники, Россия не проиграет: Танкаев рассказал, что будет с ценами на нефть
«Цены на нефть рухнут, но Россия от этого не пострадает, потому что на самом деле на рынке есть огромный объем видов синтетического топлива, которые будет невыгодно производить при низких ценах на нефть», — говорит Танкаев.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли 15 регионов
В 15 регионах Италии введены беспрецедентные меры безопасности из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Футбол
Анчелотти: «Я больше разочарован нашим выступлением, а не результатом»
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал поражение "ирисок" в матче 29-го тура АПЛ против "Челси".
Хоккей
«Спартак» обыграл московское «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф
"Спартак" обыграл московское "Динамо" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии до четырех побед.
Политика
Украина обновила группу прокуроров в следственной группе по делу MH17
Офис генерального прокурора Украины обновил состав своих представителей в Совместной следственной группы (JIT, ССГ) по крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17).
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Здоровье
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.
Общество
Кудрин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения COVID-19.
Общество
В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 847
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 163 и достигло 847.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина впервые созналась в пластических операциях
Надежда Бабкина стала героиней шоу «Секрет на миллион». Певица на всю страну впервые созналась, что делала пластические операции.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России. Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Авто
Volvo готовит два новых кроссовера
Компания Volvo планирует вывести на рынок два новых паркетника, как сообщает ресурс Automotive News со ссылкой на дилеров бренда.
Футбол
Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»
Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
Общество
Популярный писатель назвал слова Илона Маска о коронавирусе тупостью
По словам писателя, понимание паники как излишне острой реакции может быть верно для отдельного человека, «но не для общества в целом».
Шоу-бизнес
Яна Рудковская оказалась на карантине после поездки в Париж
«Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями, поэтому сижу на 14-дневном карантине», — призналась Рудковская.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Культура
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Шоу-бизнес
Шеф-повар Константин Ивлев впервые прокомментировал слухи о разводе
Мария Ивлева уже заявила журналистам, что подала на развод с Константином.