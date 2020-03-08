с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".

Политика Украина обновила группу прокуроров в следственной группе по делу MH17 Офис генерального прокурора Украины обновил состав своих представителей в Совместной следственной группы (JIT, ССГ) по крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17).

Здоровье Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.

Общество В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 847 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 163 и достигло 847.

Политика Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.

Авто Volvo готовит два новых кроссовера Компания Volvo планирует вывести на рынок два новых паркетника, как сообщает ресурс Automotive News со ссылкой на дилеров бренда.