Политика
РИА НовостиЭрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
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с чего всё началось
«Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции «Весенний щит» в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии», — цитирует его «Анадолу».Известия10:06
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Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Футбол
Федотов раскритиковал работу арбитров матча «Локомотив» – «Ахмат»
Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитров в игре 21-го тура Тинькофф Чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Ахматом».
Общество
«Победа» приостановила полеты в Италию до конца марта
Лоукостер «Победа» перестанет летать из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. Пока крайний срок ограничений датируется 31 марта.
Технологии
Ученые предупредили о вреде смартфонов и компьютеров для мозга
Японские ученые предупреждают, что телефоны и компьютеры могут быть опасны для мозга человека.
Политика
Зеленский высказался о деле MH17
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о деле о крушении самолета Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом, рассмотрение которого начнется 9 марта в Гаагском суде.
Кино
Умер актер фильма «Няньки» Дэвид Пол
Роль в фильме «Няньки» принесла им мировую известность. Звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол скончался на 63-м году жизни.
Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Происшествия
В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских
По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.
Происшествия
Пластический хирург накачивал девушек наркотиками и насиловал их
Пластический хирург из американского города Толедо накачивал девушек наркотиками и насиловал их, пока его жертвы находились без сознания.
Хоккей
Малкин забил за «Питтсбург» во втором матче подряд
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал автором одной из шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Армия и оружие
Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за коронавируса
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Шоу-бизнес
Собчак рассказала, что ее раздражает в день 8 марта
Популярная российская телеведущая Ксения Собчак в своём личном блоге опубликовала пост, в котором рассказала о своих непростых отношениях с российским бизнесменом.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева снялась обнаженной перед родами
Зуева позирует голой на берегу океана, на пляже, при этом снимок был сделан еще несколько недель, а то и несколько месяцев назад, когда Зуева еще находилась в положении.
Общество
В Саудовской Аравии арестовали троих членов королевской семьи
Что важно знать: В 2017 году по приказу Мухаммеда бин Салмана уже задерживали высокопоставленных чиновников, бизнесменов и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Армия и оружие
«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Игры
Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5
Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
Космос
Взрыв гигантской звезды Бетельгейзе угрожает Земле и человечеству
Астрономы и астрофизики уже давно следят за поведением гигантской звезды Бетельгейзе, расположенной в Млечном Пути.