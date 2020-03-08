с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".

Космос Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Футбол Федотов раскритиковал работу арбитров матча «Локомотив» – «Ахмат» Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитров в игре 21-го тура Тинькофф Чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Ахматом».

Политика Зеленский высказался о деле MH17 Президент Украины Владимир Зеленский высказался о деле о крушении самолета Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом, рассмотрение которого начнется 9 марта в Гаагском суде.

Кино Умер актер фильма «Няньки» Дэвид Пол Роль в фильме «Няньки» принесла им мировую известность. Звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол скончался на 63-м году жизни.

Происшествия В Китае обрушилось здание отеля В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.

Общество Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Происшествия В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.

Происшествия Пластический хирург накачивал девушек наркотиками и насиловал их Пластический хирург из американского города Толедо накачивал девушек наркотиками и насиловал их, пока его жертвы находились без сознания.

Общество Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.

Космос Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.

Общество В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

Шоу-бизнес Ольга Зуева снялась обнаженной перед родами Зуева позирует голой на берегу океана, на пляже, при этом снимок был сделан еще несколько недель, а то и несколько месяцев назад, когда Зуева еще находилась в положении.

Общество В Саудовской Аравии арестовали троих членов королевской семьи Что важно знать: В 2017 году по приказу Мухаммеда бин Салмана уже задерживали высокопоставленных чиновников, бизнесменов и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.