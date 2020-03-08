Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
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Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Идлибе

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