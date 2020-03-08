Политика
РИА НовостиЭрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
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Общество
Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Энергетика
Саудовская Аравия планирует начать «ценовую войну» на нефтяном рынке
Фактически Эр-Рияд намерен начать «ценовую войну» на нефтяном рынке.
Единоборства
Адесанья победил Ромеро и сохранил титул чемпиона UFC
Адесанья защитил звание чемпиона UFC в среднем весе в Лас-Вегасе. Теперь на его счету 19 побед без поражений.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Футбол
Экс-президент «Локомотива» рассказала о «договорняке» в РФПЛ
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила о том, что она лично раскрыла "договорняк" в российском футболе.
Кино
Мультфильм «Вперед» стал лидером американского бокс-офиса от 6-8 марта
Лидером американского проката от 6-8 марта ожидаемо стал мультфильм "Вперед", очередное творение студии Pixar и, пожалуй, главный новичок минувшей недели.
Культура
Исполнитель роли барда в «Ведьмаке» не может забыть песню про монету
Сериал «Ведьмак» запомнился и полюбился зрителям благодаря неплохому сценарию, хорошей игре актеров и, конечно же, запоминающейся песне про чеканную монету.
Общество
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Политика
В Гааге завтра начнется суд по делу о крушении малазийского «Боинга»
В Гааге завтра начнется суд по делу о крушении малазийского «Боинга», сбитого в Донбассе в 2014 году.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Технологии
Ученые предупредили о вреде смартфонов и компьютеров для мозга
Японские ученые предупреждают, что телефоны и компьютеры могут быть опасны для мозга человека.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Авто
Новый Haval H5 уже появился в России
Как рассказывало ранее издание speedme.ru, старт продаж рамных внедорожников Haval H5 был запланирован на российском рынке 20 апреля и первые модели, предназначенные для ознакомления, уже приехали к дилерам.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Здоровье
Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи
Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
Политика
Трамп назвал NYT позором журналистики
Президент США Дональд Трамп назвал американскую газету The New York Times позором журналистики.
Космос
Администрация Дональда Трампа намерена приостановить строительство телескопа NASA WFIRST
Фигурное катание
Пропавший в Москве фигурист Жиганшин нашелся
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Информационный ресурс Defense Express на своем канале в Youtube опубликовал ролик практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ с целью показать «боевую мощь» армии Украины.
Экономика
Биржи США закрылись резким ростом на фоне результатов «супервторника»
Как отмечают Bloomberg и The Wall Street Journal, столь значительный рост обусловлен оптимистичными для бывшего вице-президента США Джо Байдена результатами первичных выборов (праймериз) в 14 штатах, а также информацией о том, что конгрессмены одобрили выделение более $8 млрд на борьбу с коронавирусом.
Политика
Международные следователи продлили соглашение о сотрудничестве по MH17
Члены Совместной следственной группы, занимающейся уголовным расследованием крушения Boeing на Украине, продлили соглашение о сотрудничестве.
Общество
В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию в составе сборной России Елена Ильиных родила российскому артисту балета Сергею Полунину ребенка.