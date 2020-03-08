Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".

Общество Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.

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Общество Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Авто Новый Haval H5 уже появился в России Как рассказывало ранее издание speedme.ru, старт продаж рамных внедорожников Haval H5 был запланирован на российском рынке 20 апреля и первые модели, предназначенные для ознакомления, уже приехали к дилерам.

Политика Трамп назвал NYT позором журналистики Президент США Дональд Трамп назвал американскую газету The New York Times позором журналистики.

Экономика Биржи США закрылись резким ростом на фоне результатов «супервторника» Как отмечают Bloomberg и The Wall Street Journal, столь значительный рост обусловлен оптимистичными для бывшего вице-президента США Джо Байдена результатами первичных выборов (праймериз) в 14 штатах, а также информацией о том, что конгрессмены одобрили выделение более $8 млрд на борьбу с коронавирусом.

Общество В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.