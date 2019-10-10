Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, которые осудили недавно начавшуюся операцию в Сирии. Они должны взять себя в руки и перестать называть её вторжением. Эрдоган напомнил, что Турция уже приняла более 3,5 млн сирийских беженцев.

Общество Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.

Наука Умирающие кораллы возвращаются к жизни Кораллы, которые считались погибшими после тотального потепления воды, восстанавливаются.

Происшествия Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.

Здоровье Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.

Политика Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.

Политика Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Политика Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Политика Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему общение с ней «очень опасным» Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Армия и оружие ДНР заявила о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ДНР, недалеко от участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между силовиками Украины.

Баскетбол ЦСКА дома победил «Баварию» в Евролиге «Бавария» в каждой из четвертей проигрывала по 3-4 очка, что в итоге и определило итоговый успех ЦСКА.

Транспорт В Минтрансе допустили появление в России дорог с подогревом Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Григорий Волков рассказал журналистам, что верит в то, что в стране появятся дороги с автоматическим подогревом, на которых не будет льда и сугробов.

Общество Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.

Космос Потоки лавы на Венере развеяли теорию о ее обитаемости Ученые сосредоточились на лавовом потоке Ovda Fluctus и при помощи радаров выяснили химический состав его пород.

Общество В России предложили штрафовать родителей курящих детей В МВД России предложили ввести административные штрафы для родителей курящих детей.

Киберспорт В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.