Армия и оружие
ГЛАС.RUЭрдоган пригрозил открыть границы для беженцев
Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, которые осудили недавно начавшуюся операцию в Сирии. Они должны взять себя в руки и перестать называть её вторжением. Эрдоган напомнил, что Турция уже приняла более 3,5 млн сирийских беженцев.
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Общество
Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат
Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.
РБК 08:24
Наука
Умирающие кораллы возвращаются к жизни
Кораллы, которые считались погибшими после тотального потепления воды, восстанавливаются.
Vevby.ru 09:55
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Технологии
РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России
Российская газета 10:47
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Политика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК вчера в 17:00
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Политика
Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе
Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.
Красная весна 10:54
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала из-за издевательств над своим героем
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Наука
Зебровый окрас защитил коров от насекомых
МедиаПоток 13:40
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему общение с ней «очень опасным»
Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".
РИА Новости 15:40
Спорт
Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье
Телеканал 360° вчера в 13:32
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Армия и оружие
ДНР заявила о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ДНР, недалеко от участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между силовиками Украины.
Военное дело 09:20
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Баскетбол
ЦСКА дома победил «Баварию» в Евролиге
«Бавария» в каждой из четвертей проигрывала по 3-4 очка, что в итоге и определило итоговый успех ЦСКА.
Prognozist 14:53
Транспорт
В Минтрансе допустили появление в России дорог с подогревом
Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Григорий Волков рассказал журналистам, что верит в то, что в стране появятся дороги с автоматическим подогревом, на которых не будет льда и сугробов.
РБК 15:06
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Космос
Потоки лавы на Венере развеяли теорию о ее обитаемости
Ученые сосредоточились на лавовом потоке Ovda Fluctus и при помощи радаров выяснили химический состав его пород.
МИР 24 вчера в 09:45
Общество
В России предложили штрафовать родителей курящих детей
В МВД России предложили ввести административные штрафы для родителей курящих детей.
Газета.Ru 09:28
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Футбол
Роберто Карлос: спал с Роналдо чаще, чем с женой
Чемпионат 09:21
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 00:00
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