Политика
RT на русскомЭрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
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Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Космос
Названы факторы, которые изменили вращение оси Земли
Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
Гаджеты
На что способен самый гигантский процессорный кулер с новой технологией
Производители выжали максимум из тех технологий, которые обычно используются в кулерах, а новые тут не особо приживаются.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
Экономика
В списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Общество
Айсен Николаев: 2019 год стал поворотным для Якутии
2019 год стал поворотным для Якутии, Дальнего Востока и страны в целом.
Общество
Названы худшие пароли 2019 года
Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.
Политика
Премьер Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент
Лидер «Либеральных демократов» Джо Суинсон, добивавшаяся отмены Brexit, не смогла сохранить место в парламенте.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245
Общество
Перечислены регионы РФ с самыми большими тратами на еду
В Дагестане траты на продукты питания доходят до 53,8%. При этом у Татарстана расходы на еду установились на 21,8%, а в Москве - на 24,5%.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь
15 декабря отец девочки явился к Борисовой за дочерью в сопровождении полиции и врачей.
Политика
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Происшествия
В Пензе погиб ребенок при столкновении пяти автомобилей
В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ - мальчик 2015 года рождения - от полученных травм погиб на месте.
Космос
Неожиданное открытие: Астрономы доказали, что Вселенная замкнута
Новое неожиданное открытие сделали ученые-астрономы и доказали, что наша Вселенная замкнута.
Экономика
Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда
В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов.
Здоровье
Росконтроль назвал опасные для здоровья конфеты-батончики
Эксперты Росконтроля провели анализ самых популярных конфет-батончиков торговых марок Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская» и «Ореховая роща».
Общество
Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями
Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями Впервые столичные власти раскрыли, в каких объемах и куда помимо Подмосковья поедет московский мусор.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Космос
OneWeb отправила спутники на Байконур для запуска
Первая партия британских спутников связи OneWeb, которые спецслужбы России назвали угрозой нацбезопасности, отправлены из США на космодром Байконур для январского запуска на ракете-носителе "Союз", сообщила компания OneWeb.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен». Паредес забил первый гол за парижан
Экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес открыл счет на 9-й минуте. Это его дебютный гол в составе столичной команды.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Музыка
Forbes озвучил самые популярные клипы десятилетия
Forbes привел список самых популярных музыкальных видео по просмотрам YouTube пользователей. Победителем в рейтинге стали Luis Fonti ft.
Музыка
Корнелюк поделился мнением о выступлении Ротару в Москве
Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк, комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.