Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.

Культура Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier.

Общество Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.

Авто Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля Еще эксперты «АвтоВзгляд» считают, что введение этикеток энергоэффективности с марта следующего года непременно скажется на стоимости машин, однако в Минпроторге ранее выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что на стоимость автомобилей это не повлияет, да и к тому же оформление нового документа является добровольным.

Общество Путин расширил территорию действия налога для самозанятых Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.

Гаджеты Samsung продала 1 млн сгибаемых смартфонов Galaxy Fold Первая информация о сгибаемом смартфоне Samsung появилась осенью 2018 года. Полностью Galaxy Fold показали в феврале 2019 года.

Спорт Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.

Экономика Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).

Фигурное катание Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе 14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Общество Россияне стали чаще оплачивать свои корпоративы Самые щедрые работодатели - в Москве и Санкт-Петербурге, а больше всего неоплаченных начальством корпоративов - в Тульской области, тут почти четверть опрошенных праздник проплатят из своих кошельков.

Политика Джабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом ИА «Ореанда-Новости» Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с журналистом RT заявил, что удивлен заявлением Кшиштофа Щерского, возглавляющего канцелярию польского президента, о том, что попытки сделать из РФ врага могут Польше навредить.