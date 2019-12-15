Политика
RT на русскомЭрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
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Культура
Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках
Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier.
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Авто
Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля
Еще эксперты «АвтоВзгляд» считают, что введение этикеток энергоэффективности с марта следующего года непременно скажется на стоимости машин, однако в Минпроторге ранее выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что на стоимость автомобилей это не повлияет, да и к тому же оформление нового документа является добровольным.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»
РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Экономика
Российский палладий поставит в зависимость мировых автопроизводителей
Россия может существенно увеличить свои доходы от внешней торговли благодаря росту цен на палладий.
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Политика
Митинг в защиту Сергея Левченко провел Иркутский обком КПРФ
Спорт
Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
Гаджеты
Samsung продала 1 млн сгибаемых смартфонов Galaxy Fold
Первая информация о сгибаемом смартфоне Samsung появилась осенью 2018 года. Полностью Galaxy Fold показали в феврале 2019 года.
Здоровье
Новейший Центр ядерной медицины открыли в Новосибирске
В Новосибирске на улице Бориса Богаткова открылся Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина.
Общество
Новой «Мисс мира» стала представительница Ямайки
Тони-Энн стала четвертой представительницей Ямайки, которая одержала победу в международном конкурсе красоты «Мисс мира».
Спорт
Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
Футбол
В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца
Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Финансы
Украинской гривне предрекли резкий обвал
Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Единоборства
Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми
В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
Происшествия
Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи
Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Политика
Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Гаджеты
Продажи самого топового смартфона Xiaomi 2019 года стартовали в России
Топовые флагманы этого года от китайской компании Xiaomi стали доступны на российском рынке.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат
Общество
Россияне стали чаще оплачивать свои корпоративы
Самые щедрые работодатели - в Москве и Санкт-Петербурге, а больше всего неоплаченных начальством корпоративов - в Тульской области, тут почти четверть опрошенных праздник проплатят из своих кошельков.
Политика
Джабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом
ИА «Ореанда-Новости» Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с журналистом RT заявил, что удивлен заявлением Кшиштофа Щерского, возглавляющего канцелярию польского президента, о том, что попытки сделать из РФ врага могут Польше навредить.
Политика
Оператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года.