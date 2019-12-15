Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
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Эрдоган пригрозил США признанием геноцида индейцев

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Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

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Еще эксперты «АвтоВзгляд» считают, что введение этикеток энергоэффективности с марта следующего года непременно скажется на стоимости машин, однако в Минпроторге ранее выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что на стоимость автомобилей это не повлияет, да и к тому же оформление нового документа является добровольным.
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