Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару. Он заявил, что на его стороне действуют наемники из РФ.

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

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