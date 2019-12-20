Политика

Ruposters.ruRuposters.ruЭрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару. Он заявил, что на его стороне действуют наемники из РФ.
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Эрдоган обеспокоен сообщениями о наемниках, сражающихся на стороне Хафтара в Ливии

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Эрдоган нашел бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

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Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии

RuNews24.ru09:06
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Происшествия

Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»

Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Российская газета 07:21
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 09:23
Политика

«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд

"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 08:56
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП со скорой помощью под Саратовом

Шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Саратовской области, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.
РЕН ТВ 08:30
Происшествия

Фигуранта «московского дела» Чирцова нашли в СИЗО Курска

По версии следствия, на митинге 27 июля 22-летний Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка в грудь и плечо.
Коммерсантъ 09:42
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском 08:03
Политика

Лукашенко отметил «колоссальный прогресс» в сотрудничестве с Россией

ТАСС 07:27
Происшествия

Один человек погиб в результате стрельбы у здания ФСБ в Москве

Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы на Большой Лубянке рядом со зданием ФСБ, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
Москва 24 вчера в 10:44
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
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«Очередной эксперимент»: Юлия Барановская стала платиновой блондинкой

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Футбол

Зе Луиш попал ногой в голову соперника, того унесли с поля на носилках

Нападающий «Порту» Зе Луиш травмировал защитника «Санта-Клары» Нене в матче Кубка Португалии (1:0). Бывший игрок «Спартака» пытался пробить по мячу ногой в прыжке, но случайно ударил соперника в голову.
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Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

ToDay News Ufa 18 декабря в 21:15
Экономика

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

В конце декабря россияне начнут получать пенсии, пособия и ежемесячные выплаты за январь будущего года.
Российская газета 08:38
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Политика

Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
РИА Новости 08:56
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество

Эндокринолог перечислила признаки нарушения метаболизма

Люди не могут быстро похудеть из-за медленного метаболизма.
Вечерняя Москва 04:45
Политика

Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
РИА Новости 09:38
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 05:01
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
ТАСС 03:53
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

В Волжском проверят школу, где учительница заклеила детям рты скотчем

Служебная проверка проводится в школе № 37 города Волжский Волгоградской области, где учительница второго класса заклеила рот ученикам скотчем, сообщили РИА Новости в региональном комитете образования.
РИА Новости 06:16
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
ТАСС 07:40
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о своем отце

РБК вчера в 09:35
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В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Авто

Volkswagen показал тизер бюджетного электромобиля

Компания Volkswagen представила тизер бюджетного электромобиля, который будет показан в 2020 году.
Коммерсантъ 08:45
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Футбол

Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»

Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
Sport24.ru вчера в 15:28
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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