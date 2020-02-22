Политика
РИА НовостиЭрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии. Заявление турецкого лидера транслировал телеканал NTV. При этом глава государства не уточнил, о каких будущих шагах идет речь.
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Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Космос
Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле
Наука
Человеческая моча может стать лучшим удобрением для растений на Марсе
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $59
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 19:42 мск выросла на 2,5% - до $59,18 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Футбол
Крауч: «Думал, мне звонит жена, но это был Моуриньо, предлагал вернуться»
Бывший нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч рассказал, что главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо предложил ему вернуться в команду.
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Футбол
ЦСКА и «Уфа» объявили составы на товарищеский матч
Московский ЦСКА и "Уфа" определились со стартовыми составами на товарищеский матч. Встреча пройдет в испанском Кампоаморе.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Происшествия
В Херсонской области произошёл взрыв на АЗС
«22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве ёмкости на АЗС», — указывается в заявлении.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess вернулись в РФ бортом МЧС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
Армия и оружие
Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году
Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Футбол
Сборная России прошла в финал Кубка Легенд
В матче Кубка Легенд сборная России разгромила сборную Испании со счетом 5:2. В составе россиян голами отметились Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Самедов и Денис Колодин.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Футбол
«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном»
Состоялся матч 26 тура Лиги 1 между "Дижоном" и "Монако".
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Кино
Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Наука
Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
Пять человек погибли, двое получили ранения в результате автоаварии на территории Республики Калмыкия вечером 22 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.