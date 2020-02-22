Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии. Заявление турецкого лидера транслировал телеканал NTV. При этом глава государства не уточнил, о каких будущих шагах идет речь.
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