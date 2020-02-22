Политика
РИА НовостиЭрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии. Заявление турецкого лидера транслировал телеканал NTV. При этом глава государства не уточнил, о каких будущих шагах идет речь.
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Биатлон
Итальянская полиция ничего не нашла у российских биатлонистов
Как заявили в прокуратуре Больцано, поводом для проведения обыска стал сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга.
Гаджеты
Apple выпустит удешевлённую версию беспроводных наушников AirPods Pro
Речь тут идёт о модели наушников, которую в предыдущих публикациях называли AirPods Pro Lite.
Общество
Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о гибели турецких военных в Ливии
Несколько военнослужащих Турции погибли на территории Ливии.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Происшествия
В Калмыкии погибли пять человек в результате ДТП
Пять человек погибли в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Калмыкии, еще двое пострадали.
Биатлон
Украинские биатлонистки рассказали о командном духе в сборной
Ещё одна украинка Вита Семеренко также отметила, что главной причиной успехов сборной является командный дух и вера в друг друга.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Футбол
Сборная России прошла в финал Кубка Легенд
В матче Кубка Легенд сборная России разгромила сборную Испании со счетом 5:2. В составе россиян голами отметились Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Самедов и Денис Колодин.
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Ещё одной потенциально опасной разновидностью приложения являются те, что позволяют получать удалённый доступ со смартфона к компьютеру.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Экономика
Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Армия и оружие
Из России в Сербию доставлены комплексы «Панцирь-С1»
Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели.
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Футболисты "Барселоны" с крупным счетом обыграли "Эйбар" в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Футбол
«Челси» — «Тоттенхэм»: как судьям следовало оценить фол Ло Сельсо? Игрок гостей избежал удаления
На 52-й минуте матча 27-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм» (2:1) игрок гостей Ло Сельсо избежал удаления за удар соперника прямой ногой.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков про коронавирус
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе, в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ.
Шоу-бизнес
Сын Яковлевой показал, как выглядит без татуировок на лице
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных показал подписчикам в Instagram фотографии, на котором он запечатлен без татуировок на лице.
Экономика
В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки
Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».