Политика
РИА НовостиЭрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии. Заявление турецкого лидера транслировал телеканал NTV. При этом глава государства не уточнил, о каких будущих шагах идет речь.
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Общество
Лещенко назвал омерзительным творчество Rammstein
Народный артист РСФСР Лев Лещенко высказал критику в адрес творчества солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Общество
В Петербурге согласован митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»
Музыка
Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом
Гаджеты
Samsung объявила о начале предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Биатлон
Тренер Логинова извинился за скандал с аккредитацией
Личный тренер чемпионата мира по биатлону Александра Логинова Александр Касперович высказался о скандале с аккредитацией.
Общество
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Общество
Росстат назвал главные жизненные цели российских мужчин
К 30 годам большинство мужчин уже женаты, средний возраст вступления в брак составляет 27,5 года.
Экономика
«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
Политика
Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться
Экс-президент Украины Леонид Кравчук подверг сомнению слова замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о дальнейшем снижении пенсий украинцев.
Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Поклонники поздравили Яну Рудковскую с беременностью
В Сети фанаты повально поздравляют знаменитую блондинку с предстоящим прибавлением в семье.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Политика
Министр здравоохранения Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая уехала из санатория «Белые Санжары», в котором разместили эвакуированных из Уханя.
Общество
В Брянске 6 украинских пассажиров из поезда Киев-Москва отказались лечь в больницу
Сайт телеканала «Городской» уже сообщал о переполохе, который вызвала в Брянской области гражданка Китая, следовавшая в Россию на поезде Киев-Москва.
Армия и оружие
На Украине сообщили о планах закупить 3 тыс. ракетных комплексов
Происшествия
На Украине на АЗС произошел взрыв, есть пострадавшие
Мощный взрыв произошел взрыв на АЗС на Украине.
Происшествия
Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области
Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Гаджеты
Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S
В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S.
Здоровье
Россиянам разрешили пить энергетики
Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.
Политика
Климкин предупредил об опасности сделки России и Запада
Киев может оказаться в сфере влияния Москвы в случае, если страны Запада заключат сделку с Российской Федерацией.
Политика
В Кремле назвали незаконными санкции США против «дочки» «Роснефти»
Американские санкции против Rosneft Trading SA (дочерняя компания «Роснефти») являются незаконными по мнению России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».