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Lenta.ruLenta.ruЭрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
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