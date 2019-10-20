Армия и оружие
РЕН ТВЭрдоган пригрозил возобновлением военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии, если по истечении 120 часов договоренность с США о выводе курдских сил не будет исполнена.
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Общество
Российскому миллиардеру грозит арест активов в Великобритании
Мой Брянск вчера в 14:22
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Происшествия
Семьям погибших при прорыве дамбы выплатят по 1 млн руб
РБК вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 18 октября в 06:34
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 02:45
Армия и оружие
Шойгу: действия Турции в Сирии лишили охраны 12 тюрем с боевиками
Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на форуме по безопасности в Китае: "В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев".
РЕН ТВ вчера в 23:13
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Lenta.ru 19 октября в 00:57
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa вчера в 13:48
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашинтону» обыграть «Чикаго»
Ощутимый вклад в успех "столичных" внесли российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов: первый забил гол, второй выступил в роли ассистента Ти Джея Оши в моменте с первым голом "кэпз", а третий сделал решающий пас на Ларса Эллера, забившего пятый гол.
Вести.Ru вчера в 22:03
Политика
Туск получил запрос Британии на отсрочку даты Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск получил запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 19 октября в 17:26
Армия и оружие
Индийский Кашмир обстреляли со стороны Пакистана, есть погибшие
Трое получили ранения при обстреле, который велся со стороны Пакистана.
РЕН ТВ вчера в 00:19
Общество
Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes
Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 15:57
Экономика
Реформу ОСАГО готовят к перезапуску
Депутаты и чиновники испугались роста цен на полисы Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru вчера в 20:28
Политика
Экс-министр правительства Бурятии стал вице-премьером Забайкалья
Бывший министр экономики Бурятии Александр Бардалеев стал вице-премьером Забайкальского края, главой регионального Минэкономразвития.
ТАСС вчера в 23:27
Футбол
«Крылья Советов» спустя пять лет победили в Оренбурге
«Крылья» не могли выиграть в Оренбурге пять лет. В последний раз это случилось 29 сентября 2014-го года, тогда волжане победили 1:0.
Спорт день за днем вчера в 06:31
Происшествия
Трех человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле
АМИТЕЛ вчера в 08:47
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Украина стоит на грани «экономического прорыва» — министр экономики страны
Милованов отметил, что из США он уже вернулся, и ощущает, что Украина находится «на грани экономического прорыва».
REGNUM вчера в 10:08
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera 19 октября в 10:53
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru вчера в 09:40
Общество
Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019
Тельцам любовный гороскоп на ноябрь обещает повышенное внимание со стороны определенного человека.
Popcornnews.ru вчера в 18:15
Армия и оружие
В США впечатлены эффективностью смертоносного тандема Су-57 и БПЛА «Охотник»
ПолитРоссия 18 октября в 05:08
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета вчера в 22:09
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Космос
Япония присоединится к программе NASA по освоению Луны
ТАСС 17 октября в 23:07
Политика
Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии
РИА Новости вчера в 19:36
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда вчера в 03:11