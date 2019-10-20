Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии, если по истечении 120 часов договоренность с США о выводе курдских сил не будет исполнена.

Армия и оружие Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.

Общество В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.

Армия и оружие Шойгу: действия Турции в Сирии лишили охраны 12 тюрем с боевиками Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на форуме по безопасности в Китае: "В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев".

Общество Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашинтону» обыграть «Чикаго» Ощутимый вклад в успех "столичных" внесли российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов: первый забил гол, второй выступил в роли ассистента Ти Джея Оши в моменте с первым голом "кэпз", а третий сделал решающий пас на Ларса Эллера, забившего пятый гол.

Политика Туск получил запрос Британии на отсрочку даты Brexit Глава Евросовета Дональд Туск получил запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit. Об этом он написал в своем Twitter.

Общество Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.

Экономика Реформу ОСАГО готовят к перезапуску Депутаты и чиновники испугались роста цен на полисы Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года.

Происшествия В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Экс-министр правительства Бурятии стал вице-премьером Забайкалья Бывший министр экономики Бурятии Александр Бардалеев стал вице-премьером Забайкальского края, главой регионального Минэкономразвития.

Футбол «Крылья Советов» спустя пять лет победили в Оренбурге «Крылья» не могли выиграть в Оренбурге пять лет. В последний раз это случилось 29 сентября 2014-го года, тогда волжане победили 1:0.

Общество Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".

Политика Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Технологии Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10 Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.

Общество Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019 Тельцам любовный гороскоп на ноябрь обещает повышенное внимание со стороны определенного человека.

Общество Назван регион России с самым доступным для населения газом РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.