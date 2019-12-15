Политика
РИА НовостиЭрдоган пригрозил закрыть американскую авиабазу Инджирлик
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в ответ на санкции США. Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС.
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Политика
Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России
Телеканал «Россия 1» опубликовал сюжет с комментарием президента Украины Владимиром Зеленским.
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Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Кино
Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»
Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
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Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Политика
Джабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом
ИА «Ореанда-Новости» Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с журналистом RT заявил, что удивлен заявлением Кшиштофа Щерского, возглавляющего канцелярию польского президента, о том, что попытки сделать из РФ врага могут Польше навредить.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Единоборства
Ян вызвал на поединок обладателя титула UFC Сехудо
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян заявил, что хотел бы провести поединок против американца Генри Сехудо, который является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике
На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Политика
Песков рассказал об условии транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Политика
Песков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита.
Политика
Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Армия и оружие
Российское оружие нелегально копируют за рубежом
Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
Политика
Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Общество
Учительница отрезала школьнику челку во время урока
В Волгоградской области в городе Палласовка учительница русского языка отрезала восьмикласснику челку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Интернет
Россияне сильно рискуют при подключении к бесплатным сетям Wi-Fi
Компания Eset провела исследование и установила, что публичные бесплатные сети Wi-Fi могут быть опасны для сохранности личных данных.
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Общество
Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль
Здоровье
Медики повезли женщину с инсультом в больницу на полу электрички
В Коми сотрудники медицинской службы транспортировали перенесшую инсульт жительницу поселка Каджером в больницу в Печоре на полу вагона электрички Ираель — Печора.
Спорт
Россия выиграла бронзу женского чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу выиграла бронзу в чемпионате мира в Японии, победив Норвегию со счетом 33:28.
Единоборства
Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Технологии
Minecraft Earth пришла в Россию
Minecraft Earth позволяет строить виртуальные объекты, используя элементы из цифрового конструктора и добавляя их на реальные объекты.
Авто
Стало известно о времени прогрева машины зимой
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Эксперты назвали главное отличие Xiaomi Mi Mix 4 от Mi Mix Alpha
Эксперты назвали главное отличие Xiaomi Mi Mix 4 от передового смартфона Mi Mix Alpha.