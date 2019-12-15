Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган пригрозил закрыть американскую авиабазу Инджирлик

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в ответ на санкции США. Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС.
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