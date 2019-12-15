Политика

Lenta.ruLenta.ruЭрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных.
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Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

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