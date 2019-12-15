Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США.

Политика Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.

Общество В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.

Фигурное катание Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.

Политика Песков назвал условие решения Зеленским конфликта в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе, однако эта задача потребует от него доминирования на политической арене Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Общество В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.

Происшествия В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Пермскому краю.

Политика Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году, сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Политика Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.

Экономика Правительство может расширить план приватизации госкомпаний Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.