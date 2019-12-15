Политика

ИзвестияИзвестияЭрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США.
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Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

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Эрдоган: Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик

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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:28, Ашберн
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Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

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В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
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Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе

Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
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В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
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Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
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АЕК победил в дебютном матче Карреры

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В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
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Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
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Происшествия

В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата

Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Пермскому краю.
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Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на каникулы

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Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
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Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году, сообщила канцелярия главы израильского правительства.
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Канте хочет покинуть «Челси» по окончании сезона

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте планирует сменить клуб по окончании сезона-2019/20.
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Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
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Ранее Лайф рассказывал о предложении лидера Украины изменить минские соглашения.
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Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
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«Аякс» без Промеса проиграл АЗ на последней минуте

В матче 17-го тура чемпионата Голландии «Аякс» проиграл со счетом 0:1 АЗ.
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Рост инвестиций ЕБРР в Белоруссии возможен при трансформациях в госсекторе – представитель

Отвечая на вопрос, можно ли достичь 500 миллионов евро инвестиций ЕБРР в год, он ответил, что "все возможно, нет ограничений по работе с Беларусью".
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В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
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Соловьев показал реакцию охраны Зеленского на журналистку «России 1»

В семиминутном видео, посвященном Зеленскому, показаны в том числе кадры интервью президента Украины телеканалу «Россия 1», которые доказывают, что украинский лидер не мог не знать, кому именно дает развернутый комментарий.
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Реджеп Тайип Эрдоган
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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