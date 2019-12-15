Политика
ИзвестияЭрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США.
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Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Общество
Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином
Космос
NASA показало «самую мощную ракету»
Политика
Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Общество
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
Фигурное катание
Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе
Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
Политика
Песков назвал условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе, однако эта задача потребует от него доминирования на политической арене Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Спорт
Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
Происшествия
В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом
По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Музыка
ВГТРК объяснила пропажу слова «протесты» из песни «Би-2»
Группа "Би-2" сообщила, что из трансляции выступления ее сайд-проекта "Куртки Кобейна" с песней "Люди на эскалаторах" на премии "Виктория" вырезали слово "протесты".
Общество
Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага
Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
Футбол
АЕК победил в дебютном матче Карреры
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что уне вновь начались проблемы в отношениях с 12-летней дочерью Полиной.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Происшествия
В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата
Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Пермскому краю.
Общество
Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на каникулы
ТАСС Министр просвещения России Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашние задания на новогодние каникулы.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Политика
Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим
Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году, сообщила канцелярия главы израильского правительства.
Футбол
Канте хочет покинуть «Челси» по окончании сезона
Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте планирует сменить клуб по окончании сезона-2019/20.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Политика
В ДНР предложили Киеву новые места для разведения сил и средств
Ранее Лайф рассказывал о предложении лидера Украины изменить минские соглашения.
Экономика
Правительство может расширить план приватизации госкомпаний
Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Футбол
«Аякс» без Промеса проиграл АЗ на последней минуте
В матче 17-го тура чемпионата Голландии «Аякс» проиграл со счетом 0:1 АЗ.
Общество
«Меня в жар бросило»: Жительница Украины рассказала шокирующую историю о распродаже имущества донбассовцев во Львове
С самого начала войны украинские боевики, называемые в своей стране «защитниками», помимо обстрелов территории Донбасса из тяжелого вооружения, также приходили в дома донбассовцев, убивали их и забирали имущество, чтобы пополнить карманы своих родственников на Украине.
Экономика
Рост инвестиций ЕБРР в Белоруссии возможен при трансформациях в госсекторе – представитель
Отвечая на вопрос, можно ли достичь 500 миллионов евро инвестиций ЕБРР в год, он ответил, что "все возможно, нет ограничений по работе с Беларусью".
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец «Росс»
Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Политика
Соловьев показал реакцию охраны Зеленского на журналистку «России 1»
В семиминутном видео, посвященном Зеленскому, показаны в том числе кадры интервью президента Украины телеканалу «Россия 1», которые доказывают, что украинский лидер не мог не знать, кому именно дает развернутый комментарий.